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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري يكشف كيف حدث تطوير فى القسطرة القلبية بمصر

القسطرة القلبية
القسطرة القلبية

قال الدكتور طارق رشيد، استشاري القلب والقسطرة، إن أمراض القلب والشرايين فى ازدياد بالفترة الأخيرة، نتيجة مشاكل كثيرة وزيادة فى أمراض السكر والضغط وضغوط الحياة والتدخين والسمنة المفرطة.

وأضاف الدكتور طارق رشيد، استشاري القلب والقسطرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن أمراض القلب والشرايين فى مصر نسبتها أعلى من الدول الأوروبية وأمريكا، موضحا أن القسطرة القلبية ليست جراحية، بل تدخل عن طريق أنبوب رفيع جدا.

وتابع الدكتور طارق رشيد، استشاري القلب والقسطرة، أنه حدث تطور كبير جدا فى القسطرة القلبية فى السنوات الأخيرة على مستوي العالم كله، لافتا إلى أن هيئة الرعاية الصحية أستطاعت مواكبة هذا التطور، حيث أنها كانت تمثل طفرة كبيرة جدا المنظومة الصحية الحكومية فى مصر، والتي لم تكن موجودة لولا إهتمام الرئيس بالمنظومة الصحية الحكومية التي يستفيد منها المريض غير القادر وغير القادر، وتم تتويجه عن طريق منظومة التأمين الصحي الشامل.

طارق رشيد استشارى القلب والقسطرة امراض القلب الشرايين القسطرة القلبية

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