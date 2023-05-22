شريف حافظ يعلن عن موعد جنازة والده

أعلن الفنان الشاب شريف حافظ عن وفاة والده، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال حافظ : توفى الى رحمة الله تعالى والدي المهندس صابر حافظ صابر، وصلاة الجنازة بمسجد التوحيد العاشر من رمضان بعد صلاة الظهر أرجو الفاتحة والدعاء .



وكشف الفنان الصاعد شريف حافظ، عن أنه خريج كلية الشرطة، متابعا: تخرجت واشتغلت في الوادي الجديد سنه وبعدين روحت جنوب سيناء واشتغلت هناك 4 سنوات.

وتابع شريف حافظ، خلال حواره ببرنامج "معكم"، المذاع على قناة "سي بي سي"، تقديم الإعلامية "منى الشاذلي"، فترة تواجدي في سيناء وضحتلي أهمية اللي الفن بيعمله..لو غذيت عقول الناس بالفن الصحيح مش هيكون عندنا إرهاب".

وأضاف قبل ما أقدم في الشرطة قدمت في معهد السينما ولكن الحظ مكنش معايا..ودخلت شرطة بس فكرة التمثيل فضلت في دماغي.

وواصل قائلا: اخترت التمثيل وقدمت استقالتي عشان مكنش ينفع اعمل الاتنين مع بعض.

وشارك شريف حافظ في عدد من الاعمال ومنها خيانة عهد ، وستات بيت المعادي ومسلسل راجعين يا هوي مع كل من خالد النبوي ونور رمضان قبل الماضي