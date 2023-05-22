القبض على تاجر سلاح في المنيا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومُتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة .

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص متخذاً من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (10 فرد محلى – عدد من الطلقات من ذات العيار) وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.