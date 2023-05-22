أحمد حسن يكشف عن قرار الزمالك بشأن مصير أوسوريو

شارك اللاعب أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق قرار نادي الزمالك بشأن أوسوريو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب أحمد حسن :"مصدر داخل لجنة الزمالك: لم نتخذ أي قرار حتى الآن بشأن أوسوريو.. الأمر مؤجل لنهاية الموسم وبعدها سنحسم مصيره"

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن أحمد حسام ميدو هدد بالاستقالة من لجنة الكرة بالزمالك حـال رحيل أوسوريو، عن تدريب الفريق.

وقال في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: “ميدو رفض فكرة رحيل أوسوريو وطالب بالإبقاء على المدير الفني في الفترة المقبلة ومنحه فرصة كبيرة من أجل الاستقرار”.

وأضاف: “الزمالك يبحث ايضا عن مدافع أجنبي على غرار بدر بانون بعد إصابة محمود حمدي الونش”.