وقف قرض بـ60 مليون دولار .. قرار مهم من المهندسين بشأن شركة يوتن

رفضت هيئة مكتب نقابة المهندسين، في اجتماعها الطارئ، تفويض نقيب المهندسين، المهندس طارق النبراوي، لأمين الصندق بالنقابة، في الموافقة على ما جاء بمحضر مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 13 أبريل، والذي تم الموافقة فيه علي تمرير قرض لصالح شركة جوتن بقيمة 60 مليون دولار، والتنازل عن حق وحصة النقابة في توزيع الأرباح الذي حققتها الشركة هذا العام.

ودعا هيئة مكتب نقابة المهندسين، عقد جمعية عمومية للشركة يكون بنودها اعتماد محضر مجلس الادارة السابق ذكره وكذلك عرض زيادة رأس مال الشركة، وذلك دون قيام نقيب المهندسين وأمين الصندوق باتخاذ اللازم نحو مناقشة وطرح تلك القرارات الهامة علي هيئة مكتب النقابة ومجلس النقابة رغم خطورة وحساسية تلك القرارات.

ومن المقرر أن تقوم هيئة المكتب ومجلس النقابة باتخاذ اللازم نحو مخاطبة الجهات الرقابية لاتخاذ اللازم في الحفاظ علي حقوق واموال النقابة.