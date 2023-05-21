نقابة المهندسين بالإسكندرية توقع بروتوكول تعاون مع دار الكهرباء لتدريب أعضاءها

وقع الدكتور هشام سعود رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية بروتوكول تعاون مع دار الكهرباء لتدريب المهندسين وحديثي التخرج على أحدث التقنيات الهندسية في مجال الكهرباء.

وأكد " سعودى" أن نقابة المهندسين بالإسكندرية حريصة على توقيع البروتوكولات المختلفة لخدمة المهندسين وحديثي التخرج لزيادة ثقل مهاراتهم فى سوق العمل.

من جانبه أشار الدكتور مصطفى الحضري رئيس لجنة العلوم الهندسية والتدريب، إلى أن التعاون مع شركة دار الكهرباء سيمثل إضافة لما يقدمه قطاع التدريب بنقابة المهندسين حيث تتمتع الشركة بخبرة كبيرة في مجال التدريب بالأعمال الكهربائية وتقدم تدريب عملي بكفاءة بجانب التدريب النظري بجانب معامل وأجهزة متخصصة والتدريب الميداني.