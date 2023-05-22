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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير التجارة والصناعة يفتتح مصنع "زايلم" لإنتاج مضخات المياه

صدى البلد

افتتح المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة مصنع شركة زايلم Xylem العالمية لإنتاج مضخات المياه بالشراكة مع احدى الشركات المصرية ، حيث يسهم المصنع في انتاج وتصنيع منتجات مجموعة من العلامات التجارية المتميزة واتاحتها في السوق المصرى وأسواق الدول المجاورة.

وقال الوزير إن المصنع الجديد سينتج وحدات كاملة وقطع غيار بما في ذلك تصنيع وتجميع منتجات مجموعة من العلامات التجارية المتميزة في مجال المياه ، مشيرا إلى أن المصنع سيقوم في المرحلة الأولى بتصنيع مضخات الطرد المركزي المنقسمة باستخداماتها المختلفة سواء للري أو لنظم التدفئة والتكييف المركزية أو لخدمات المباني التجارية بالإضافة إلى مضخات الشفط النهائية المستخدمة في الصناعة والري.

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وأشار سمير إلى أن هذا المصنع يعد الأول من نوعه لشركة عالمية في مصر لإنتاج مضخات المياه وغيرها من المعدات، حيث يستهدف توجيه انتاجه لتلبية احتياجات السوق المصري والتصدير لمختلف الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن المصنع سيقوم بتصدير 50% من انتاجه للأسواق الخارجية لاسيما أسواق دول الشرق الأوسط وقارة افريقيا

ومن جانبه قال فينسنت شيروز، المدير الإقليمي لـشركة زايلم بالشرق الأوسط وأفريقيا أن الشركة تعمل في أكثر من 150 دولة، حيث تمتلك خبرة تمتد إلى 50 عامًا من العمل في السوق المصري والذي تكلل بافتتاح مكتبها الإقليمي في مصر لخدمة السوق المحلي وأسواق شمال أفريقيا ، مشيراً إلى أن شركة زايلم وعلاماتها التجارية المختلفة عملت في العديد من المشاريع العملاقة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية منها محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنطقة أبو رواش ومحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر واعادة تأهيل وتطوير محطة تنقية ومعالجة مياه الصرف الصحي بالإسكندرية إلى جانب تنفيذ أعمال التدفئة وتكييفات الهواء ووحدات رفع المياه بالحي الحكومى بالعاصمة الادارية الجديدة وأنظمة مياه مدينة العلمين الجديدة ومشروع الري بمنطقة توشكى.

جدير بالذكر أن حجم استثمارات المرحلة الأولى للمشروع يبلغ 300 مليون جنيه ، كما يوفر عدد كبير من فرص المباشرة وغير المباشرة ، وتبلغ المساحة الكلية للمشروع 9000 متر مربع ومساحة المرحلة الأولى 4000 متر مربع كما تتراوح الطاقة الإنتاجية للمصنع من 2000 إلى 4000 مضخة مياه سنوياً.

أحمد سمير وزير التجارة السوق المحلي الشركات المصرية المهندس أحمد سمير بحر البقر

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