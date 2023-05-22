حضور 158 طالبا.. التربية والتعليم بالقاهرة تتابع سير امتحانات الإعدادية

تفقد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم، لجان امتحانات الشهادة الإعدادية والصف الأول الثانوني، بإدارة عين شمس، وتفقد لجنة مدرسة أم كلثوم الرسمية للغات - التابعة لإدارة عين شمس التعليمية.

وتابع أداء الطلبة للإمتحان دون أى عوائق أو صعوبات ومدى وضوح الأسئلة وتوافر المناخ المناسب لأداء الإمتحان وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والأمنية.

وأدى الإمتحان عدد (١٥٨) طالبا فى (٨) لجان، في مادتى الهندسة والتربية الفنية.

كما تفقد موسى، لجنة امتحانات الصف الأول الثانوى، حيث بلغ عدد الطلبة (٢٣٠) طالبا فى (١١) لجنة إمتحانية وغياب (٤).