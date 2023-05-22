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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حضور 158 طالبا.. التربية والتعليم بالقاهرة تتابع سير امتحانات الإعدادية

امتحانات الاعدادية
امتحانات الاعدادية

تفقد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم، لجان امتحانات الشهادة الإعدادية والصف الأول الثانوني، بإدارة عين شمس، وتفقد لجنة مدرسة أم كلثوم الرسمية للغات - التابعة لإدارة عين شمس التعليمية.

وتابع أداء الطلبة للإمتحان دون أى عوائق أو صعوبات ومدى وضوح الأسئلة وتوافر المناخ المناسب لأداء الإمتحان وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والأمنية.

وأدى الإمتحان عدد (١٥٨) طالبا فى (٨) لجان،  في مادتى الهندسة والتربية الفنية.

كما تفقد موسى، لجنة امتحانات الصف الأول الثانوى، حيث بلغ عدد الطلبة (٢٣٠) طالبا فى (١١) لجنة إمتحانية وغياب (٤).

التربية والتعليم امتحانات الشهادة الاعدادية الصف الأول الثانوني الهندسة التربية الفنية

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