رئيس الحكومة اللبنانية ينتقد مناورة حزب الله بأحد معسكراته في الجنوب

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إن الحكومة ترفض أي مظهر يشكل انتقاصا من سلطة الدولة وسيادتها.

جاء ذلك ردا على استفسار من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة يوانا فرونتسكا حول المناورة العسكرية بالذخيرة الحية، التي قام بها حزب الله اللبناني في أحد معسكراته بالجنوب اللبناني، أمس.

وأضاف ميقاتي أن الإشكالية المتعلقة بموضوع سلاح حزب الله تحديدا ترتبط بواقع يحتاج إلى وفاق وطني شامل، معتبرا أن هذا الأمر يجب أن يكون من أولويات المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أنه في الوقت الحاضر فإن الحكومة تشدد على الحفاظ على الاستقرار الأمني على كامل الأراضي اللبنانية، وعدم القيام بأي عمل يتسبب بزعزعته .

