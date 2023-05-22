صلاح حليمة: علاقات مصر وعمان تاريخية وهناك رؤية مشتركة فى التوجهات السياسية

أكد السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن علاقات مصر وسلطنة عمان تاريخية، وأن البلدين ذات حضارة وتاريخ طويل من التعاون، وهناك رؤية مشتركة فى التوجهات السياسية الإقليمية و الدولية.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة على قناة إم بي سي مصر 2، أن التوجهات السياسية لمصر و لـ عمان تعتبر واحدة، تجاه الكثير من القضايا.

ولفت إلى أن سلطنة عمان لها مواقف تاريخية مميزة مع مصر، خاصة فى حرب 67 و 73، وأن العلاقات التاريخية لها تأثير على التعاون فى الموضوعات الكثيرة.

وأشار إلي أن من أهم الملفات الغالبة بين مصر وسلطانة عمان، الأمن القومي العربي، وأن سلطنة عمان لها علاقات تتسم بالحكمة والهدوء مع جميع الدول.