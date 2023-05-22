عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صلاح حليمة: علاقات مصر وعمان تاريخية وهناك رؤية مشتركة فى التوجهات السياسية

صلاح حليمة
صلاح حليمة

أكد السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن علاقات مصر وسلطنة عمان تاريخية، وأن البلدين ذات حضارة وتاريخ طويل من التعاون، وهناك رؤية مشتركة فى التوجهات السياسية الإقليمية و الدولية.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة على قناة إم بي سي مصر 2، أن التوجهات السياسية لمصر و لـ عمان تعتبر واحدة، تجاه الكثير من القضايا.

ولفت إلى أن سلطنة عمان لها مواقف تاريخية مميزة مع مصر، خاصة فى حرب 67 و 73، وأن العلاقات التاريخية لها تأثير على التعاون فى الموضوعات الكثيرة.

وأشار إلي أن من أهم الملفات الغالبة بين مصر وسلطانة عمان،  الأمن القومي العربي، وأن سلطنة عمان لها علاقات تتسم بالحكمة والهدوء مع جميع الدول.

صلاح حليمة وزير الخارجية الخارجية سلطنة عمان عمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1800 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي وسعر عيار21 الآن

قرار عاجل من المحكمة لصالح مرتضى منصور

الكيلو نزل لـ16 جنيها.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الأرز الشعير الآن

نزلت عن الـ60|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3600 جنيه

بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة.. هل تعود شهادة 25% من جديد؟

انزلوا اتأكدوا.. وزارة الزراعة للمواطنين: كيلو اللحمة البلدي بـ225 جنيها

صدمة لعشاق الأهلي بشأن مشاركة الشناوي في نهائي أفريقيا

المدارس تصدر تنبيهات مهمة لطلاب الثانوية العامة | تفاصيل

ترشيحاتنا

قرار عاجل من وزير التعليم لمنع تسريب امتحانات الثانوية العامة 2023

قمة خارج الكوكب .. اجتماع سعودي إماراتي فى الفضاء |شاهد

أرجو قبول سؤالي .. منة شلبي توجه طلبًا لـ مهرجان القاهرة السينمائي

وزير الكهرباء : محطات سيمنز حوّلت مصر من أزمة طاقة لدولة مصدّرة

استعدادا لعيد الأضحى.. الزراعة: استيراد 170 ألف رأس ماشية لطرحها في الأسواق

احصل على ثواب الحج دون الذهاب لأداء الفريضة .. أزهري يكشف الطريقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إعلان أمريكا إصابة سيدتين| معلومات صادمة عن عدوى فطرية شديدة الخطورة

مين الأجمل.. شاهد فستان مي عمر على عارضة أزياء في قطر

طريقة عمل بودينج الكراميل| جديدة وغير تقليدية

مع تقدم العمر.. اتبع هذه النصائح للحفاظ على قوة العظام

فيديو

تحت الـ60.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3600 جنيه

قفزة في سعر الذهب تعوض خسائر الأسبوع الماضي وصدمة للدولار

ابتلعتها حية .. سمكة تنهي حياة طفلة عمرها 6 أشهر

الأرصاد: الحرارة تصل 40 درجة وعواصف ترابية تغطي القاهرة وفرص لسقوط أمطار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ