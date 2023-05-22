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رئيس التحرير
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برلمان

نائب يطالب باستراتيجية للاستفادة من فائض الكهرباء في دعم الصناعة والتصدير للخارج

أحمد فوزي، عضو مجلس
أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب

قال النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن وزارة الكهرباء تعبر عن قصة نجاح كبيرة للدولة المصرية وللقيادة السياسية المصرية، وكيف تحولنا من الفشل إلى النجاح في هذا الملف المهم الذي شهد في الماضي عجزا شديدا، وكيف تحولنا الآن إلى دولة بها فائض كبير في الكهرباء يتم تصديره إلى الخارج.

جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومـة بشأن "تصدير الفائض من الكهرباء للدول الأخرى خاصة الدول الأوربية " مثل اليونان – إيطاليا، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء.

وقال فوزي، إنه يشيد بوزير الكهرباء الذي استطاع أن ينفذ خطة ورؤية الدوله المصرية والقيادة السياسية، مطالبا وزارة الكهرباء بضرورة وضع خطة واستراتيجية واضحة في كيفية الاستفاده من الفائض الكبير في الكهرباء وتصديره إلى الخارج، وذلك مما يساهم في زيادة الصادرات وزيادة الدخل من العملات الأجنبية.

وطالب نائب التنسيقية بضرورة استخدام هذا الفائض الكبير في دعم القطاع الصناعي أيضاً، وذلك لأهمية الصناعة باعتبارها قاطرة التنميه والسبيل الوحيد نحو تحقيق التنمية الشاملة.

كما طالب بدعم الصناعة والمصنعين وهم الأولى بالدعم، وخصوصا وأن صغار المصنعين يعانون معاناة شديدة من فواتير الكهرباء الباهظة، الأمر أدى إلى إغلاق الكثير من المصانع نتيجة عدم المقدرة على تكلفة فواتير الكهرباء.

وأكد النائب أحمد فوزي، على ضرورة النظر بعين الرحمة لفواتير الكهرباء المنزلية، قائلا: "فواتير الكهرباء المنزليه لم تعد في متناول المواطن البسيط بل أصبحت في متناول المواطن رجل الأعمال، مطالبا الوزير بضرورة مراجعة هذا الأمر لأهميته وخطورته في نفس الوقت، الكل يعاني ويشتكي من فواتير الكهرباء".

وطالب فوزي بضرورة تطبيق تجربة نجاح وزارة الكهرباء في تحويل العجز إلى فائض في باقي الوزارات والهيئات التابعة للدولة، وقال إن النجاح ليس بمستحيل إذا توافرت الكفاءات.

وزارة الكهرباء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ سياسة الحكومة تصدير الفائض الكهرباء

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