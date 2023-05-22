برلماني: ما يحدث في مستشفى طما سبة في جبين وزارة الصحة

قال مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، إن وزارة الصحة طلبت من وزارة المالية استثمارات تقدر ب ٤٧ مليار جنيه في موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤ في حين خصصت تقديرات الموازنة ١٤.٧ مليار جنيه فقط وفقا لما أعلنته وزارة الصحة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الاثنين لمناقشة موازنة وزارة الصحة.

وتساءل سالم ، كيف ستقوم وزارة الصحة بسد العجز بين ما هو مخصص والذي لا يمثل ٢٥٪؜ من المطلوب مع مراعاة أن تلك التقديرات في الموازنة تمت قبل ارتفاع الأسعار .

وقال مصطفي سالم ، إن مستشفي طما بدأ العمل فيها عام ٢٠١٧ ومبانيها علي ٧ آلاف متر ، وللأسف الشديد وزارة الصحة قامت بهدم جميع المبانى وتوقفت الخدمة إلا بنسب ضئيلة جدا والمواطن يسافر ٦٠ كيلو حتى يحصل علي الخدمة الطبية من سوهاج او اسيوط .

وأضاف سالم، أن مستشفي طما يتم العمل بها منذ ٧ سنوات ونسب التنفيذ حتى الآن ٤٠٪؜ فقط وما يحدث في مستشفي طما سبة في جبين وزارة الصحة وينسف مجهود وزارة الصحة في محافظة سوهاج بالكامل متسائلا متى سيتم الانتهاء من العمل في مستشفي طما وطلب ميعاد محدد للانتهاء منها وتشغيلها .

وبدوره ، أكد الدكتور أنور اسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات ، أنه في حالة وجود استثمارات أقل من الاستثمارات المطلوبة نقوم بتعديل الخطة ونبدأ بالأولويات ، موضحا أن كل الدعم المخصص من وزارتى المالية والتخطيط تم إنفاقه بالكامل.

وأضاف أننا وضعنا برنامج زمنى لمستشفي طما وكنا نحتاج لتغيير مقاول الاعمال المدنية وهو ما تم بالفعل ولأول مرة تم تغيير جهة الإسناد ذاتها بعد التنسيق بين وزير الصحة والوزير المختص.

وأكد أنه سيتم تشغيل مستشفي طما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ وذلك وفقا لحجم الأعمال المتبقية وجدول الاعمال وتعهد بذلك أمام اللجنة .