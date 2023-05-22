مجموعة من الجيش الأوكراني تتسلل إلى بيلجورود الروسية

أفاد حاكم مقاطعة بيلجورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف، أن "مجموعة تخريبية" تابعة للجيش الأوكراني دخلت الأراضي الروسية في منطقة جريفورونوفسكي بالمقاطعة.

وبحسب وكالة رويترز قال حاكم المقاطعة الروسية إن القوات الأمنية في البلاد اتخذت الإجراءات اللازمة للقضاء على المجموعة التخريبية الأوكرانية.

وكتب جلادكوف على صفحته الرسمية بـ "تلجرام": "دخلت مجموعة تخريبية أوكرانية إلى أراضي منطقة جرايفورونوفسكي"، وأضاف: "تتخذ القوات الروسية بالتعاون مع حرس الحدود وقوات الحرس الوطني وجهاز الأمن الفدرالي الإجراءات الضرورية بهدف القضاء على العدو. سأخبركم بتفاصيل العملية لاحقا".