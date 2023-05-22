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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

متحف مطار القاهرة يحتفل بالذكرى الثانية لافتتاحه بـ رحلة الخلود

متحف مطار القاهرة
متحف مطار القاهرة الدولي مبني الركاب 3

يحتفل متحف مطار القاهرة الدولي مبني الركاب 3  بمرور عامين  على افتتاح المتحف ، بمجموعة من الفعاليات الثقافية التى تروج لتاريخ الحضارة المصرية القديمة.

وفى إطار ذلك ينظم متحف مطار القاهرة الدولي مبني الركاب 3 ، مجموعة من الفعاليات تتضمن معرض مؤقت بعنوان "رحلة خلود" في الفترة من  الثلاثاء 23 مايو 2023  ولمدة شهر، عن التحنيط وارتباطه بعقيدة البعث والخلود عند المصري القديم والمواد والأدوات المستخدمة  أثناء عملية التحنيط، إلى جانب تناول مراحل التحنيط المختلفة والأواني الكانوبية.


كما ينظم المتحف ورشة عمل بعنوان "أسرار التحنيط"  لتعريف الزائرين بأسرار التحنيط ومراحله وأشهر المواد المستخدمة بعملية التحنيط.

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