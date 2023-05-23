عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم من سجد للتلاوة في أوقات النهي عن الصلاة.. الإفتاء توضح

سجود التلاوة
سجود التلاوة

يتساءل البعض عن حكم من سجد للتلاوة في أوقات النهي عن الصلاة، وتوجيه قول الحنفية الوارد بكراهة سجود التلاوة في أوقات النهي عن الصلاة. 

القول بكراهة سجود التلاوة في أوقات النهي عن الصلاة

يقول السائل: قرأت في بعض كتب الفقه للسادة الحنفية أن سجود التلاوة في أوقات النهي عن الصلاة مكروه، وقد كنت في بعض الأحيان أسجد للتلاوة في هذه الأوقات؛ فأرجو منكم بيان حكم ذلك؟

لتجيب دار الإفتاء المصرية قائلة: كَرِهَ الحنفية للقارئ أنْ يَسجُد للتلاوةِ في أوقاتِ الكراهةِ إنْ كانت تلاوته قبلَ أوقاتِ الكراهةِ؛ لأنَّها سجدةٌ وجَبَت كاملةً فلا تتأدَّى بالناقص؛ كسائرِ الصلواتِ؛ قال العلامة الزيلعي الحنفي في "تبيين الحقائق" (1/ 85، ط. الأميرية): [ومُنِعَ عن الصلاةِ وسجدةِ التلاوةِ وصلاة الجنازة عندَ الطلوع والاستواء والغروب.. والمرادُ بسجدةِ التلاوةِ ما تلاها قبل هذه الأوقات؛ لأنَّها وجَبَتْ كاملةً فلا تتأدى بالناقص. وأما إذا تلاها فيها جاز أداؤها فيها من غيرِ كراهةٍ؛ لكن الأفضل تأخيرها ليؤديها في الوقت المستحب؛ لأنها لا تفوت بالتأخير] اهـ.

فتاوى تشغل الأذهان| هل هناك بديل عن سجود التلاوة إذا تعذر أداؤه؟.. وحكم الصلاة أول الأذان وهل يلزم انتهاؤه؟

هل يجب التسليم بعد الرفع من سجود التلاوة .. الإفتاء توضح

دليل الحنفية على كراهة سجود التلاوة في أوقات النهي

وقد استدلوا على ذلك بعمومِ قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا صلاةَ بعد الصبحِ حتى ترتفعَ الشمسُ، ولا صلاةَ بعد العصرِ حتى تغيبَ الشمسُ» رواه البخاري في "صحيحه".

وتوجيه القول الوارد بكراهة سجود التلاوة في أوقات النهي عن الصلاة، قالت الإفتاء: في استدلالهم بعمومِ الحديثِ نظرٌ؛ لأنَّ عمومه خُصَّ بالإجماعِ على جوازِ صلاةِ عصر اليومِ، وقضاء المنسيةِ والفائتةِ؛ قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (5/ 226، ط. دار إحياء التراث): [النهيُ إنَّما هو عمَّا لا سببَ له؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بعدَ العصرِ ركعتين قضاءَ سنةِ الظهرِ فخَصَّ وقتَ النهي، وصَلَّى به ذاتَ السببِ، ولم يترك التحيةَ في حالٍ من الأحوالِ، بل أمرَ الذي دخلَ المسجدَ يوم الجمعةِ وهو يخطبُ فجلسَ أن يقوم فيركع ركعتين؛ مع أنَّ الصلاةَ في حالِ الخطبةِ ممنوعٌ منها] اهـ.
وقال الشيخ ابن القيم في "إعلام الموقعين" (4/ 153-155، ط. دار ابن الجوزي): [وحديثُ النهي عن الصلاةِ في أوقاتِ النهي، عامٌّ مجمل قد خُصّ منه عصرُ يومه بالإجماع، وخُصّ منه قضاءُ الفائتة والمنسية بالنَّص، وخصّ منه ذواتُ الأسبابِ بالسنةِ، كما قضى النبيّ صلى اللَّه عليه وآله وسلم سنة الظهرِ بعد العصرِ، وأقرَّ مَنْ قضى سنة الفجر بعد صلاة الفجر، وقد أعْلَمَهُ أنَّها سنةُ الفجرِ، وأمر مَن صلَّى في رَحْله ثم جاء مسجد جماعة أن يُصلِّيَ معهم وتكونُ له نافلةً، وقاله في صلاةِ الفجرِ، وهي سببُ الحديث، وأمرَ الداخلَ والإمامُ يخطب أن يصلِّيَ تحيةَ المسجدِ قبل أن يَجلس] اهـ.

وشددت الإفتاء: ممَّا سبق يُعلَم أنَّ سجود التلاوة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها جائزٌ شرعًا، ولا كراهةَ فيه.

سجود التلاوة الأوقات المنهي عن الصلاة فيها كراهة سجود التلاوة في أوقات النهي عن الصلاة حكم سجود التلاوة عند الحنفية سنة الفجر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 6 جنيهات دفعة واحدة|تراجع الدولار في السوق السوداء وهذا سعره بالبنوك

بسبب مباراة الداخلية ..قرار عاجل من الزمالك ضد أوسوريو

7 ملايين يورو.. عرض مغرٍ للاعب الأهلي من نادٍ أوروبي

رجل أعمال.. تعرف على حبيب دينا الشربيني الجديد

دهسوه 3 مرات بالسيارة| القصة الكاملة لمصرع حفيد فنان شهير على يد رجل أعمال ونجله بالبحيرة

الانتماء للفلوس.. إعلامي يعلن رحيل نجم الأهلي إلى الدوري القطري

يهم المواطنين .. أحمد موسى يعلن خبرا سارا علي الهواء

الزمالك ينجح في الإبقاء على سيف جعفر

موضوعات متعلقة

النشرة الدينية|حكم زيادة عدد المشاركين في الأضحية بسبب الأسعار.. و3طاعات تعدل ثواب الحج

خصائص الأشهر الحرم فضلها وكيف نتعرض لنفحاتها؟ داعية أزهري يجيب

التوبة من الغيبة .. كيفيتها وهل يشترط إعلام من اغتبته؟ الفقهاء يجيبون

بعنوان "أذّن بالناس".. «الحج والعمرة» تطلق شعارها لموسم حج 1444

فتاوى تشغل الأذهان| هل هناك بديل عن سجود التلاوة إذا تعذر أداؤه؟.. وحكم الصلاة أول الأذان وهل يلزم انتهاؤه؟

3 طاعات تعادل ثواب الحج لمن عجز عن زيارة بيت الله الحرام .. احرص عليها

لا أتمنى لهم الشر والأذى.. في غضبي أدعو على أولادي فهل يستجاب؟

أجد نفسي في تكرار العمرة فهل آثم على عدم الحج؟ علي جمعة يجيب

ترشيحاتنا

حكم من سجد للتلاوة في أوقات النهي عن الصلاة.. الإفتاء توضح

سعر الذهب اليوم 23-5-2023

طريقة لعب أوسوريو.. علاء عبد العال: السذاجة وراء تعادلنا مع الزمالك

تنخفض 130 جنيهًا هنا.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء

نزل 6 جنيهات دفعة واحدة|تراجع الدولار في السوق السوداء وهذا سعره بالبنوك

أصابهم الإحباط.. شبانة يعلق على تعثر الزمالك أمام الداخلية في الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكراه.. من هو النحات آدم حنين مؤسس سمبوزيوم أسوان الدولي؟

بعد 99 عاما.. أمريكية تحتفل بتخرج ابنها العجوز| شاهد

امرأة تتفاجأ بقلبها معروضا داخل متحف بلندن

صياد يصطاد سمكة تثير رعب السوشيال ميديا في روسيا.. صور

فيديو

سجل حافل من الإنجازات.. حلمي طولان مديرا فنيا لـ سيراميكا كليوباترا

الفنان أحمد فتحي يكشف مآسي عاشها في حياته

تحذير عاجل .. عاصفة شمسية تضرب الأرض بداية من اليوم

هل تعود شهادة 25% من جديد عقب قرارات البنك المركزي ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ