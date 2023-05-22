رفع 1476حالة إشغال طريق مخالف بنطاق 5 مراكز في البحيرة

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملات مكبرة أسفرت عن رفع 1476 حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع ما بين ثابت ومتحرك عبارة عن :

- 728 حالة إشغال طريق مخالف بمركز ومدينة دمنهور.

- 496 حالة إشغال طريق بمركز ومدينة رشيد

- 112 حالة إشغال طريق بمركز ومدينة كفر الدوار.

- 90 حالة إشغال طريق بالدلنجات.

- 50 حالة إشغال طريق بمركز ومدينة أبوحمص.

يأتي ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة بتكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية على الطريق لتيسير الحركة المرورية، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.