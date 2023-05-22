مياه الغربية: تفعيل خدمة دفع الفواتير إلكترونياً

أعلن الدكتور مهندس حمدى محمد شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، عن تفعيل خدمة "فورى" لدفع فواتير المياه إلكترونياً للعدادات المميكنة على مستوى المحافظة، استكمالا لتفعيل خدمة " فورى " للعدادات مسبقة الدفع؛ لتصبح خدمة دفع الفواتير متاحة لكافة العدادات .

وأكد الدكتور مهندس حمدى محمد شطا، سعى الشركة واتجاهها نحو ميكنة الخدمات التجارية، والتحول الرقمي الهادف لزيادة الكفاءة والفاعلية الأدائية للخدمة، والتي ستعود بالنفع على المواطنين.

وأشار إلى ان خدمة الدفع الإلكتروني لفواتير المياه من خلال منافذ «فوري» تساعد العملاء في دفع الفواتير بكل سهولة، وتمنع حدوث أى تراكم للفواتير المستحقة، وتعمل على تنظيم وتنشيط عملية التحصيل، وتحسين كافة الخدمات المقدمة.

وأكد على اهتمام الشركة بمواكبة التقدم التكنولوجى فى جميع القطاعات المختلفة التى تتماشى مع راحة وخدمة العملاء، وذلك في إطار تنفيذ توجهات الدولة بضرورة التطوير والحوكمة والتحول الرقمي لجميع المعاملات.

وأوضحت الشركة خطوات الدفع التي جاءت كالاتى:

١_ يتوجه العميل إلى ماكينة الدفع الإلكتروني ويتم إدخال رقم المنشأة الخاصة بالمشترك والموجودة بأى إيصال قديم وادخال الرقم دون أى علامات فاصلة .

٢_ ستظهر القيمة المستحقة على العميل من فواتير ويتم سدادها من طرف العميل .