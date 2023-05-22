المبعوث الأممي للسودان: القطاع الصحي ينهار.. والهدنة الجديدة ستدخل حيز التنفيذ الليلة

قال الممثل الخاص للأمين العم للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس، اليوم الاثنين، إن القطاع الصحي في السودان ينهار، مشيرا إلي أنه يجب الإبقاء على الممرات مفتوحة لإيصال المساعدات الإنسانية.

وأضاف بيرتس، خلال جلسة لمجلس الأمن حول الأوضاع في السودان: “العنف قتل أكثر من 250 شخصا وشرد الآلاف”، مؤكدا على وجود “محادثات مع الأطراف السودانية لوقف القتال”.

وتابع الممثل الخاص للأمين العم للأمم المتحدة في السودان: “جهودنا ستتواصل بشأن التوصل لهدنة في السودان”.

وأشار بيرتس، إلي أن “ظروف القتال أجبرتنا على نقل موظفينا إلى بورتسودان”.

وقال: “نحتاج لتمويل إضافي للقيام باستجابة إنسانية”.

وأكد الممثل الخاص للأمين العم للأمم المتحدة في السودان، أن “الهدنة الجديدة ستدخل حيز التنفيذ الليلة وتستمر لـ 7 أيام”.