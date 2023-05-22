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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسالة عاجلة من الجيش السوداني إلى المواطنين بشأن لجان المقاومة

السودان
السودان

ثمنت القوات المسلحة السودانية، اليوم الاثنين، جهود المواطنين والشباب في السودان الذين يشكلون لجان للمقاومة للتصدي لـ مليشيات الدعم السريع.

وقالت القوات المسلحة السودانية في بيان لها اليوم على فيسبوك: "شابات وشباب بلادنا من لجان المقاومة بجميع أنحاء البلاد، تثمن قواتكم المسلحة دوركم الرائد في توجيه طاقاتكم بمد يد العون وذلك بالمساهمة في توفير الخدمات الضرورية للمحتاجين في ظل هذه الظروف التي يعيشها شعبنا الصابر.

ودعا الجيش السوداني عبر بيانه المواطنين إلى الاستمرار في الإضطلاع بهذا الدور بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة السودانية بمختلف أنحاء العاصمة والولايات.

وأضاف أنه لا يجب تفويت الفرصة على أعداء شعبنا وبلادنا من مليشيا البغي والتمرد الذين ينشرون الفوضى والدمار الممنهج بمقدرات هذه الأمة، وتفاديا لسوء الظن المفضي إلى الوقيعة بين جيش البلاد وأبناء وبنات شعبنا من لجان المقاومة الشرفاء بالعاصمة والولايات.

وأشار الجيش السوداني إلى أنه سيعمل على تطوير آليات فعالة لهذا التنسيق حتى تتخطى السودان هذه المحنة بسلام، وصولا إلى محطة الحكم المدني الديمقراطي المستدام، وهو الهدف المنشود لثورتكم المجيدة .

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