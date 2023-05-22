جومانا مراد تتواجد في السعودية وتتجه إلى دبي.. اعرف السبب| خاص

سافرت الفنانة جومانا مراد إلى السعودية لحضور حفل افتتاح فيلمها الجديد “يوم 13” وذلك بصحبة باقى أبطال العمل مع أحمد داود وشريف منير.

وقالت جومانا مراد، فى تصريح لـ"صدى البلد"، “أتواجد حاليا فى السعودية؛ من أجل الاحتفال مع الجمهور السعودي بعرض فيلم ”يوم 13" والذى يعرض حاليا فى دور العرض المصرية ويحقق إيرادات عالية".

وأضافت جومانا مراد “بعد انتهاء افتتاح الفيلم فى السعودية، من المقرر أن نتوجه إلى دبى لحضور حفل افتتاح الفيلم هنا”.

فيلم يوم 13

يواصل فيلم يوم 13 حصد إيرادات والذي تصدّر قائمة الأعلى إيرادات للأسبوع الثالث على التوالي، ليقترب من الـ 25 مليون جنيه مصري ويتفوق على فيلمه “122”، والذي تصدّر داود بطولته وحقق 24 مليونا و800 ألف جنيه مصري.

وتدور أحداث فيلم “يوم 13” حول عز الدين (أحمد داود)، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان، ويشارك أحمد داود في بطولة الفيلم النجوم دينا الشربيني، وشريف منير، وأحمد زاهر، وجومانا مراد، ومحمود عبد المغني، وأروى جودة، ونسرين أمين، ومحمد ثروت، وفيدرا، ومحمد كيلاني، ومجدي كامل، ونهال عنبر، ونهى عابدين، وجيهان خليل، وإيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.

جومانا مراد

يذكر أن آخر أعمال جومانا مراد كانت فى التليفزيون من خلال مسلسلى "بابا المجال وعملت نادرة" والذى عرضا فى رمضان المنصرم وحقق نجاحا كبيرا.