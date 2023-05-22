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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أعلن دعمه لأردوغان..من هو أوغان زعيم تحالف الأجداد ؟

سنان أوغان
سنان أوغان

أعلن سنان أوغان ، المنسحب من خوض سباق الانتخابات الرئاسية  خلال الجولة الأولى في تركيا، اليوم الإثنين، تأييده للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات ضد زعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو.

 

وكان قد أعلن سنان أوغان عن شروطه لتحديد الطرف الذي سيدعمه في جولة الإعادة بين رجب طيب أردوغان وكمال كليتشدار أوغلو.

وقال أوغان، إن الشروط هي: “عدم تغيير بالمواد الأربعة الأولى من الدستور التركي، والتي تتحدّث عن: تركيا دولة جمهورية، وتركيا دولة قانون وديمقراطية وعلمانية واجتماعية، وتركيا دولة مخلصة لقومية أتاتورك، بالإضافة لمادة توضح وحدة الدولة ولغتها الرسمية وعلمها ونشيدها الوطني وعاصمتها”.

وأضاف: “عدم تغيير أو المساس بالمادة 66 من الدستور التركي والتي تتحدّث عن "الجنسية والمواطنة”.

من هو أوغان 
يعد  أوغان،  سياسي وباحث استراتيجي تركي، يتزعم  تحالف الأجداد (ATA)، الذي يضم أحزابا قومية متطرفة، على رأسها حزب النصر.

وقد ظهر أوغان فجأة وحجز صورة على ورقة الاقتراع كأحد المنافسين على منصب الرئيس الثالث عشر.

عرف سنان أوغان بخطاباته السياسية العنصرية والمثيرة للجدل، حيث يستهدف غالبية خطاباته السوريين اللاجئين في تركيا، فتتضمن كلماته اتهامات وتحريض عليهم، محاولاً إثارة العداء والكراهية بين السكان الأتراك واللاجئين السوريين، بحجة أنهم يشكلون تهديدًا للأمن والاستقرار في البلاد.

ويتجلى ذلك في تغريداته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يلجأ إلى استخدام الألفاظ النابية والعنصرية لوصف اللاجئين السوريين، على عكس مبادئ الحرية وحقوق الإنسان التي تدعمها العديد من المنظمات العالمية.


لماذا أوغان مهم
وحول أهمية أوغان في الجولة الثانية من الانتخابات، فيسعى المرشحان،   الرئيس رجب طيب أردوغان، ومنافسه كمال كليجدار أوغلو إلى الفوز بأصوات المرشح الثالث  سنان أوغلو.

تقدر الكتلة التصويته لأوغان،  بنحو 3 ملايين صوت، وهي  يمكن أن تحسم السباق الرئاسي في جولة الإعادة.

ورغم أن سنان أوغلو حصل على أصوات تعد ضئيلة (5.17 في المئة)، إلا أنها جعلته عمليا في موقع يتيح له تطبيق أجندته القومية التي رفعها في الحملة الانتخابية.

ولم يكن أوغان معروفا على نطاق واسع في تركيا حتى مارس الماضي، عندما فاجأ بالجميع بجمع التواقيع اللازمة للترشح للرئاسة وعددها 100 ألف.

ماذا يريد أوغان؟
يبحث أوغان عن مناصب مع المرشح الفائز، وتطبيق سياسات يطالب بها، بل وصل الأمر، إلى أنه قد يطالب بمنصب نائب الرئيس، وفق ما ذكرت وسائل إعلام تركية.

نبذة عن أوغان
ولد سنان أوغان في مليكلي بإغدير بتركيا، في 1 سبتمبر 1967، و هو سياسي تركي من أصل أذربيجاني.
شغل منصب نائب في البرلمان التركي نيابة عن حزب الحركة القومية من 2011 إلى 2015 كنائب عن مقاطعة إغدير .

في عام 2023 ، ترشح للرئاسة في تركيا.

في عام 1989 تخرج من دراسة الإدارة في جامعة مرمرة في اسطنبول، والتي تابعها بدرجة الماجستير في عام 1992. خلال هذه الفتر ، عمل أوغان لفترة قصيرة في مكتب الرئيس الأذربيجاني إبولفز إلجيبي .

من 1993 إلى 2000 عمل نائبًا لعميد الجامعة الاقتصادية الحكومية الأذربيجان.

أما في عام 2000، فعاد إلى تركيا وبدأ العمل في مركز الدراسات الإستراتيجية الأوروبية الآسيوية.

خلال عام 2009 ، حصل أوغان على درجة الدكتوراه من معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية .

كما إنه وفي 7 يونيو 2011، حصل على وسام الدولة الأذربيجاني وانتخب برلماني العام في عام 2012.


وفي 7 سبتمبر 2022 ، أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية التركية في عام 2023 كـ "مرشح مستقل عن القوميين الأتراك ''. 

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