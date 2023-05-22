المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.. درة التاج وقبلة الاستثمار في مصر

أصبحت التنمية الاقتصادية من أهم أهداف الدولة في الآونة الأخيرة، وتعمل جاهدة على تحقيقها، الأمر الذي أدى إلى تسليط الضوء على المشاريع الضخمة التي من شأنها تعزيز الفرص الاستثمارية، مثل مشروع "المنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس"، والتي تعد المكان الأمثل للنهوض بالكثير من القطاعات الاقتصادية شاملة الخدمات الصناعية واللوجيستية.

المراكز اللوجستية الرئيسية

وتهدف المنطقة الاقتصادية، إلى أن تكون واحدة من المراكز اللوجستية الرئيسية في المنطقة، بدعم من العديد من مشروعات البنية التحتية الضخمة، وخاصة المشروعات اللوجستية، مثل مضاعفة مسارات قناة السويس لتقليل وقت المرور وتكلفة التشغيل وجذب المزيد من السفن والبضائع.

وتعد المنطقة الاقتصادية مركزا تجاريا يوجد على ضفاف قناة السويس والتي تمت إقامة توسعات بها مؤخراً، كما تعد أيضاً منطقة حرة بمواصفات قياسية عالمية.

وبحث رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين، خلال لقائه اليوم، مع رئيس مجلس إدارة مجموعة شين شينج لصناعات مواسير الزهر جيا تشيرو، تطورات مشروع المجموعة لإقامة مصنع لإنتاج مواسير الزهر وصناعة الصلب باستثمارات تبلغ ملياري دولار، داخل منطقة "تيدا - مصر" الواقعة ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقالت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان اليوم، الإثنين، إن ذلك جاء في إطار زيارة وفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للعاصمة الصينية بكين ضمن جولته الترويجية الثانية في القارة الآسيوية.

وجاءت زيارة وفد المنطقة الاقتصادية في جولته الصينية للمجموعة (المقر الرئيسي للشركة ببكين) للوقوف على أهم متطلبات التعاون القائم بين الجانبين لإقامة المشروع وتسريع وتيرة العمل في المفاوضات والعمل خلال الشهور المقبلة.

مشروع إنتاج مواسير الزهر

وأعرب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن سعادته بالتعاون مع شركة شين شينج لإنتاج مواسير الزهر وحديد الدكتايل، حيث سيتم توفير مساحة لإقامة المشروع داخل منطقة السخنة الصناعية المتكاملة.

وأكد حرص المنطقة الاقتصادية على دعم مستثمريها من خلال المرافق التي تتضمن محطات المياه وشبكات الكهرباء والغاز وشبكة الطرق العملاقة، إضافةً إلى أن المساحة المخصصة للمصنع تقع بالقرب من ميناء السخنة؛ مما يسهل تصدير منتجات المصنع لمختلف الأسواق العالمية المستهدفة، مشيراً إلى أن نشاط المصنع يأتي ضمن خطة الهيئة للصناعات المستهدف توطينها.

وأعرب عن استعداد الهيئة الدائم لدعم الاستثمار الجاد وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية المصرية، لتقديم العديد من الحوافز الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة.

من جانبه أوضح رئيس المجموعة الصينية أنه من المقرر أن يتم بناء المشروع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ليتم تصدير منتجات المرحلة الأولى والثانية بشكل أساسي كالتالي:

تستهدف المرحلة الأولى إنتاج 250 ألف طن من أنابيب حديد الدكتايل سنوياً.

بينما تستهدف المرحلة الثانية للمشروع إنتاج 500 ألف طن من الأنابيب سنوياً، بالإضافة إلى 15 ألف طن من المصبوبات سنوياً.

كما ثمن جهود الدولة المصرية لخلق بيئة استثمار جاذبة، وأهمية التعاون المثمر مع المنطقة الاقتصادية الذي يؤكد على الدعم الكامل الذي تتلقاه الاستثمارات الصينية داخل مصر.

وتطرق رئيس مجموعة تشين شينج إلى آليات التعاون بين الجانبين، ودعا رئيس الهيئة الاقتصادية بالنظر في مطلب الشركة في أولى مراحل الإنشاء بزيادة نسبة العمالة الصينية المسموح بها إلى 30% بدلاً من 10 % وذلك لضمان نقل وتبادل الخبرات للعمالة المصرية على أن يتم سحب نسبة العمالة الزائدة فور انتهاء مرحلة الإنشاء التي تتطلب إرساء بعض الأمور الفنية من قبل عمالة المجموعة.

مقومات المنطقة الاقتصادية

وتتمتع المنطقة الإقتصادية بعدة مقومات استثمارية تتمثل في:

موقع المنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس حيث إن موقعها الجغرافي مميز، فمن خلالها يمكن الوصول لعدد 2 مليار مستهلك في الأسواق الدولية والإقليمية المختلفة.

لا تقوم المنطقة بأخذ جمارك من 22 دولة عربية و24 دولة أفريقية.

يوجد بالمنطقة سياسة الشباك الواحد التي يمكن من خلالها أن يقوم المستثمر بإنهاء الإجراءات المطلوبة خلال 48 ساعة فقط كما يمكنهم الدخول فى عدة شراكات.

تكامل البنية التحتية من أنفاق ضخمة وكبارى عائمة وسكك حديد وشبكات طرق ومحطات للكهرباء وتحلية المياه.

وجود لوائح تمثل قانون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الذي تتمثل في الإعفاء من الجمارك (صفر% جمارك) والقيمة المضافة، هذا بجانب 50% إعفاء من الضريبة التي يتم تحصيلها من أرباح الشركة.

المساهمة مع المستثمر في كل من تيسير إجراءات سداد رسوم حق الانتفاع وتكلفة المرافق كما يتم تدريب العمالة الفنية على أعلى مستوى.

وجود ضمانات قانونية تحمى الشركات من التأميم أو التمييز أو المصادرة وغيرها من العراقيل.

وشهدت المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة في مارس 2023، افتتاح 4 شركات صينية ضمن المرحلة الثانية من منطقة "تيدا"، وهم كالتالي:

شركة "فان يانج ـ مصر المحدودة"، لانتاج الأقمشة والبطاطين والمفروشات، باستثمارات 60 مليون دولار، توفر 3200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتعمل بطاقة انتاجية 30 ألف طن سنوياً.

شركة "يان جيانج ايجيب المحدودة"، لإنتاج منتجات النظافة الصحية والأقمشة غير المنسوجة من منتجات صناعية، بتكاليف استثمارية 18 مليون دولار، توفر فرص عمل لـ 124 عاملاً مصرياً، و 8 صينيين، وتعمل بطاقة إنتاجية 11280 طناً من الأقمشة غير المنسوجة من ألياف صناعية، و 2500 وحدة من البولي ايثيلين، و 900 طن ماستر باتش.

شركة "ميديا ايجيبت" لإنتاج غسالات الأطباق، بتكاليف استثمارية 25 مليون دولار، توفر 270 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتعمل بطاقة إنتاجية 1.5 مليون غسالة سنوياً.

شركة "هنج تونج أوبتيك إليكتريك"، لإنتاج كابلات الألياف الضوئية، بتكاليف استثمارية 6 ملايين دولار، توفر 100 فرصة عمل مباشرة، وتعمل بطاقة إنتاجية 2 مليون وحدة، ويكرس كامل انتاجها حالياً لصالح الشركة المصرية للاتصالات.

شركة تيدا الصينية بالمنطقة

وتبذل شركة "تيدا" الصينية جهدًا كبيرًا في الترويج لمشروعات جديدة كبيرة يبلغ عددها 8 مشروعات باستثمارات تزيد على 5 مليارات دولار، تتخصص في أنشطة ومجالات استثمارية مختلفة، وهي:

مشروع شركة "تيان أي للكيماويات"، لانتاج منتجات البروم.

مشروع شركة "شين شينغ لمواسير الزهر"، لانتاج مواسير الزهر والحديد.

مشروع شركة "سينوما للعلوم والتكنولوجيا"، لإنتاج ريش طواحين الهواء.

مشروع شركة "جريت وول موتورز"، لإنشاء مجمع صناعي كبير لانتاج السيارات والمحركات وقطع غيارها.

مشروع شركة "ون جو وان خونغ"، لصناعة السيراميك.

مشروع شركة "توسعات شركة ميديا جروب، لتصنيع الأجهزة المنزلية.

مشروع شركة "جينغ كاي جروب"، لتغليف المواد الغذائية وصناعة النسيج الحديث من البولي إيثلين.

مشروع شركة "دونج باي"، لتصنيع المبردات، وتوفر تلك المشروعات نحو 7 آلاف فرصة عمل.

وهناك استثمارات مستهدفة للهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تزيد على 6 مليارات دولار؛ نتاج الجهود الترويجية للهيئة خارج نطاق "تيدا"، وتتنوع تلك الاستثمارات، ما بين الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، في ضوء الاهتمام العالمي بإقامة مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، سواء الأمونيا الخضراء أو الميثانول الأخضر، تقدمت عدد من الشركات والتحالفات العالمية، العاملة في هذا المجال، من بينها شركتان صينيتان بعروضها المبدئية للاستثمار في المنطقة الاقتصادية.

كما كان للاستثمارات الهندية أيضاً نصيب من المشروعات في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس ويعد المشروع الأخير ه الأبرز زهو مصنع فليكس- مصر الهندي، والمتخصص في إنتاج البولي إيثيلين (PET)، في المنطقة الصناعية بالسخنة، تأتي أهم المعلومات المتعلقة المصنع الجديد كالتالي:

بلغت استثمارات المشروع نحو 110 ملايين دولار أمريكي.

يقع المشروع على مساحة 250 ألف متر مربع بقدرة إنتاجية تصل إلى 30 ألف طن شهريا.

يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين على مدار العامين المقبلين على أن تبدأ المرحلة الأولى في منتصف 2024.

يوفر المشروع الجديد فرص عمل تتجاوز 700 فرصة مباشرة وغير مباشرة.

من المخطط أن يتم تنفيذ المرحلة الثانية في منتصف 2025.

البدء في المراحل الإنشائية للمشروع خلال الشهور المقبلة لافتتاح المصنع بشكل رسمي.