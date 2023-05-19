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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لجذب الاستثمارات.. بعثة ترويجية لاقتصادية قناة السويس في الصين وهونج كونج

رئيس الهيئة
رئيس الهيئة

يغادر وفد من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس برئاسة وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الأحد المقبل، متجهًا إلى جمهورية الصين الشعبية ومنها إلى هونج كونج.

وذلك لحضور منتدى الاستثمار المصري - الصيني المنعقد بالعاصمة بكين وكذا عرض الفرص الاستثمارية للمنطقة الاقتصادية أمام كبرى الشركات الصينية ومجتمع رجال الأعمال فضلاً عن بحث سبل التعاون في مشروعات جديدة مع مجموعة تيدا الصينية والتي تعد من أكبر وأهم المطورين الصناعيين بمنطقة السخنة المتكاملة.

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وفي هذا السياق، صرح وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بأنه بحث مع عاصم حنفي سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية الصين الشعبية، خلال اتصالات هاتفية الفترة الماضية، التنسيق والتكامل في استعدادات استقبال وفد الهيئة الاقتصادية لطرق أبواب الاستثمار في بكين وهونج كونج والعمل على حضور منتدى الاستثمار الصيني المصري لعرض فرص الاستثمار والقطاعات الصناعية المستهدف توطينها بالمنطقة الاقتصادية سواء بالموانئ التابعة أو المناطق الصناعية ،وتعريف مجتمع الأعمال الصيني بها وكذلك لقاء كبرى الشركات الصينية ودفع العلاقات بين الجانبين في ظل العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية والمشتركة الوطيدة بين البلدين.

وفي ذات السياق، أشار رئيس المنطقة الاقتصادية إلى لقاءاته مؤخراً مع لياو ليتشيانج سفير جمهورية الصين الشعبية لدى القاهرة، والتي أكد الجانبان فيها على مزيد من التعاون في مجالات متنوعة، لتمثل انطلاقة أكبر للصين من مصر نحو الأسواق الإفريقية والدول المجاورة، وذلك من خلال الموانئ والمناطق الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتاً إلى التنسيق الكامل لهذه الزيارة الترويجية لبحث سبل التعاون والتوسع في الأعمال مع الشركات الصينية حيث الشراكة الثنائية التي أثبتت نجاحها على مدار السنوات.

وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إنه تم التواصل أيضاً مع السفير باهر الشويخ قنصل مصر العام لدى هونج كونج، بهدف بحث سبل التعاون المشترك واستقطاب الاستثمارات المتنوعة داخل المنطقة لتعزيز التبادل الاقتصادي بين الجانبين، واستعراض القطاعات الصناعية التي يمكن الاستثمار بها خاصة تلك التي توليها الدولة المصرية اهتماماً كبيراً لتوطينها من صناعات السيارات والوقود الأخضر والصناعات المكملة له، بجانب صناعات مختلفة كالغذائية والالكترونية والحديد وغيرها، فضلاً عن تبادل التعاون في الموانئ ومجالات الموانئ واللوجستيات.

تأتي تلك البعثة الترويجية للعاصمة الصينية بكين - ثاني محطات الهيئة الاقتصادية في القارة الآسيوية - ضمن جهود الهيئة نحو جذب الاستثمارات المتنوعة وتحقيق استراتيجية المنطقة الاقتصادية 2020/2025 في استقطاب وتوطين صناعات مستهدفة، وأن تصبح المنطقة الاقتصادية مركزًا استراتيجياً للاقتصاد العالمي.

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