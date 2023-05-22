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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مديرية الشباب والرياضة بالجيزة توفر مراجعات نهائية لطلاب الثانوية العامة مجانا

مراجعات للطلاب
مراجعات للطلاب

تنظم وزارة الشباب والرياضة -الإدارة المركزية للتعليم المدني والبرلمان بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم قوافل تعليمية مجانية تنفذها مديرية الشباب والرياضة بالجيزة -إدارة البرلمان والتعليم المدني داخل مراكز الشباب بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالجيزة وذلك لشهادة الثانوية العامة يومي 24 و 25 مايو 2023  بمركز وردان التابع لمنشأة القناطر.

وتقدم القوافل التعليمية للطلبة والطالبات بمرحلة الثانوية العامة بفرعيها "العلمي والأدبي" شرح مختصر وتدريبات على أسئلة الإمتحانات من قِبل نخبة متميزة من الأساتذة مقدمين البرامج التعليمية المتخصصة .

ويتم تنفيذ القوافل بإدارة منشأة القناطر بقاعة مدرسة الشهيد مصطفى عبيد الثانوية بوردان.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتوجيهات إيمان عبد الجابر وكيل الوزارة مدير الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني ،الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة ، وإشراف عادل فهمي وكيل المديرية لشؤون الشباب ، ومحمد يوسف مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني ، وسيد مصطفى مؤسس القوافل التعليمية ، ومرفت فضل مسئول برلمان الطلائع بالجيزة ، ومحمد جمعه مسئول برلمان الشباب بالجيزة.

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