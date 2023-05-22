الخارجية تصدر تعليمات جديدة لإجلاء المواطنين المصريين من السودان

أصدرت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، تعليمات جديدة بشأن إجلاء المواطنين من السودان.

وقال البيان الصادر عن الوزارة: "إلحاقاً بالبيانات الصحفية الصادرة عن وزارة الخارجية بشأن تنظيم إجراءات إجلاء المواطنين المصريين بالسودان، يُرجى الإحاطة بأنه تم إرجاء رحلة الاجلاء من مطار دنقلة، والتي كان من مقرر لها يوم غد ٢٣ مايو الجاري بالنسبة للمصريين الراغبين في العودة إلى مصر، حيث سيتم الإعلان عن الموعد الجديد فور تحديده".



وأضافت: "هذا، وتستمر عمليات الإجلاء من النقطتين التاليتين:

1- معبر قسطل (إجلاء بري).

2- معبر أرقين (إجلاء بري).

كما تواصل غرفة الأزمات بوزارة الخارجية تلقي اتصالات وبلاغات واستفسارات المواطنين المصريين على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع على الأرقام التالية:

٠١٢٨١٩٤٣٥٩٩

٠١٢٨٣١٧٦٨٩٤

٠١٢٨٣١٧٦٨٦٦

٠١٢٨٣١٧٦٩٠٠

٠١٢٨٣١٧٦٩١٣