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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هزيمة كييف.. ضابط أمريكي يكشف مصير الجيش الأوكراني

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

قال الضابط المتقاعد بالجيش الأمريكي، هارلان أولمان، إن الهجوم المضاد الأوكراني الذي أعلنته وسائل الإعلام الغربية ويمكن أن يكرر كييف مصير عملية آردين الفاشلة للقوات الألمانية.

وحسب صحيفة “ذا هيل” الأمريكية، قال أولمان: "في ديسمبر 1944، شن الجيش الألماني اليائس هجوماً مضاداً ضد القوات المسلحة الأنجلو أمريكية المتقدمة في بلجيكا.. وتم طرد الحلفاء أولاً، ولكن بعد ذلك تغيرت الظروف الجوية، مما سمح للقوات الأمريكية والبريطانية بإحباط الخطط الألمانية”.

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وأوضح أولمان، أن “الجيش الروسي لدىه فرصة لتحويل الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية إلى هزيمة كييف”.

وقال: “يأمل أنصار أوكرانيا أن تتمكن القوات الأوكرانية من تكرار عملية عاصفة الصحراء، التي دمرت خلالها قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الجيش العراقي في غضون 100 ساعة، وأخرجته من الكويت في عام 1991”.

وخلص أولمان إلى أن هذا السيناريو كان ممكناً لو واجه الأوكرانيون جيش عراقي غير مدرب جيدا وغير كفء.

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