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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من النواب الأمريكي بشأن محادثات سقف الدين مع بايدن

أرشيفية
أرشيفية

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي، إن محادثات سقف الدين مع الرئيس جو بايدن، بناءة لكن لا يوجد اتفاق حتى الآن.

وحذّرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين هذا الشهر من نفاد السيولة الأمريكية بحلول الأول من يونيو، إن فشل الكونغرس في رفع أو تعليق سقف الديون.

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ويعني الوصول إلى سقف الديون، أن حكومة الولايات المتحدة غير قادرة على اقتراض المزيد من الأموال، الأمر الذي يؤدي إلى تعثر كارثي.

وحثت يلين الكونجرس في ذلك الوقت على التحرك "في أقرب وقت ممكن"، لمعالجة مشكلة سقف الدين البالغة قيمته 31.4 تريليون دولار.

ووجه زعماء الحزب الجمهوري انتقادات إلى بايدن، بسبب سفره وسط عقد محادثات حول سقف الدين.

 

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