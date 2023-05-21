بشأن سقف الدين.. رئيس مجلس النواب الأمريكي يوجة رسالة عاجلة لـ بايدن

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفين مكارثي، إن المقترح الذي تم تقديمه للرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن سقف الديون وكيفية سدادها مبني على أسس منطقية وليس مطالب متطرفة كما ادعى بايدن.

وأضاف رئيس مجلس النواب الأمريكي في تصريحات له اليوم الأحد: "نرفض تحميل إدارة بايدن ل الجمهوريين مسؤولية عدم التوصل لاتفاق بشأن سقف الدين العام".

وأشار مكارثي إلى أن المفاوضين سيجتمعون مجددا اليوم بشأن مناقشات رفع سقف الدين، لافتا إلى أنه سيجتمع مع الرئيس الأمريكي غدا لبحث الأزمة بشأن رفع سقف الدين.

وتابع رئيس مجلس النواب الأمريكي: "قد لا نحتاج للأسبوع المقبل كاملا من أجل تمرير مشروع قرار رفع سقف الدين".

كانت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أكدت مجددا أن الأول من يونيو المقبل لا يزال "موعدا نهائيا حتميا" لا رجعة فيه لرفع سقف الدين الفيدرالي، في ظل الاحتمالات الضعيفة بأن تجمع الحكومة عوائد كافية تمكنها من الوفاء بالتزاماتها حتى 15 يونيو المقبل موعد استحقاق مزيد من الإيرادات الضريبية.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الأحد، إنه سيكون هناك خيارات صعبة إذا أخفق الكونجرس في رفع سقف الديون البالغ 31.4 تريليون دولار قبل نفاد الأموال من وزارة الخزانة.