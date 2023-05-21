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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يسعى للتفاوض مع رئيس النواب وسط تعمق أزمة سقف الدين الأمريكي

صدى البلد

قال مسؤول بالبيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب من فريقه تحديد موعد في وقت لاحق اليوم الأحد للتحدث هاتفيا مع الجمهوري كيفين مكارثي رئيس مجلس النواب بشأن أزمة سقف الدين.

وسعى بايدن إلى اتخاذ هذه الخطوة بعد أن أطلعه فريقه في اليابان، حيث يشارك في قمة مجموعة السبع، على‭ ‬آخر تطورات محادثات سقف الدين بين البيت الأبيض والجمهوريين في الكونجرس.

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وتبادلت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والجمهوريون في الكونجرس انتقادات لاذعة أمس السبت بشأن رفع سقف الدين الاتحادي البالغ 31.4 تريليون دولار، حيث وصف كل جانب مقترحات الطرف الآخر بأنها مبالغ فيها.

ولم يجتمع المسؤولون أمس السبت بعد انتهاء اجتماعين يوم الجمعة دون الإعلان عن إحراز أي تقدم، وقال المفاوضون إنهم غير واثقين من الموعد الذي يمكن أن تعقد فيه جولة جديدة من المحادثات بين الجانبين.

ولم يتبق سوى أقل من أسبوعين على موعد الأول من يونيو حزيران الذي حذرت وزارة الخزانة الأمريكية من أن الحكومة الاتحادية قد تكون غير قادرة بحلوله على سداد جميع ديونها. وقد يؤدي ذلك إلى تخلف عن سداد الدين من شأنه أن يتسبب في حدوث فوضى في الأسواق المالية وارتفاع أسعار الفائدة.

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