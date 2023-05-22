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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توقيع بروتوكول بين جامعات بنها الحكومية والأهلية والأزهر لتعزيز التعاون العلمي والتقني

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع

وقع الدكتور جمال سوسة ، رئيس جامعة بنها والقائم بعمل رئيس جامعة بنها الأهلية، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر الشريف بروتوكول تعاون بين الجامعات الثلاثة لتعزيز أوجه التعاون العلمي والتقني والفني والبحثي.

وأكد الدكتور جمال سوسة أن بروتوكول التعاون يهدف إلى توطيد التعاون المشترك بين الجامعات الثلاثة في مجالات الصناعة والزراعة والصحة وتوطين التكنولوجيا ، وغيرها من المجالات ذات الأولوية لخدمة أهداف التنمية المستدامة وتوفير مناخ محفز لتوطين وإنتاج وخلق اقتصاد المعرفة ودعم البحث العلمي التطبيقي الهادف لحل المشكلات المجتمعية بإقليم القاهرة الكبري .

وأضاف الدكتور جمال سوسة أن جامعتا بنها الحكومية والأهلية حريصة على تعميق أواصر التعاون البناء مع جامعة الأزهر الشريف والجامعات المصرية والمراكز البحثية ومؤسسات المجتمع المدني بما يحقق مزيدًا من التكامل والتعاون في التوسع في إنشاء حاضنات الأعمال داخل الجامعات ، وتطوير البرامج والمناهج الدراسية بالتعاون مع الشركاء من الصناعة وبين مؤسسات التعليم العالي للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة.

وخلال توقيع البروتوكول أعرب رئيس جامعة بنها والقائم بعمل رئيس جامعة بنها الأهلية عن فخره و سعادته بتوقيع هذا البروتوكول والدور العظيم الذي تقوم به جامعة الأزهر على كافة المستويات لمكانتها العلمية ودورها المتميز منذ إنشائها ، مشيداً بجهود مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

من جانبه أعرب الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر عن سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون مع جامعتي بنها الحكومية والأهلية كنوع من التكامل وتبادل الخبرات ، حيث يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من خبرة الجامعات المصرية في مختلف المجالات والتخصصات لتحقيق الأهداف المشتركة في مجالات تبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين وتقديم المشاريع البحثية المرتبطة بدعم التكنولوجيا ، بالإضافة إلى المشاركة في الأنشطة العلمية والأبحاث المشتركة.

يذكر أن بروتوكول التعاون تتضمن توثيق الصلات العلمية والتعليمية بين الجامعتين في مختلف المجالات ، كما تتضمن التعاون تبادل الخبرات بين الطرفين في مجالي التعليم والتدريب ، وتنظيم المؤتمرات وورش العمل المشتركة والمشاركة في إنشاء المعامل المتخصصة ، وإجراء البحوث والأنشطة البحثية التكنولوجية  بالتعاون مع الشركاء من الصناعة.

جامعة بنها أهداف التنمية المستدامة اقتصاد المعرفة إقليم القاهرة الكبرى الجامعات المصرية القاهرة الكبرى

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