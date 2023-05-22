أثار وصول رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني إلى محطة الفضاء الدولية، اليوم الاثنين، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا التقرير يرصد لكم “موقع صدى البلد” أبرز المعلومات عن ال رحلة العلمية التي تمثل حدثا تاريخيا للسعودية:

1-انطلق رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني على متن الصاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس" المملوكة للملياردير الأميركي، إيلون ماسك من مركز “كينيدي الفضائي” في ولاية فلوريدا الأمريكية في تمام الساعة 21:37 بتوقيت جرينيتش، أمس الأحد.

2- وصل السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني، اليوم الاثنين، إلى محطة الفضاء الدولية بعد رحلة استغرقت نحو 16 ساعة ليكونا برفقة رائدة الفضاء السابقة في وكالة "ناسا" بيجي ويتسن، والرائد الأميركي جون شوفنر بهمة أطلق عليها مسمى “إكس 2”.

3- تأتي هذه الرحلة لمحطة الفضاء ضمن برنامج المملكة لرواد الفضاء من أجل تأهيل كوادر سعودية متمرسة للمشاركة في إجراء التجارب العلمية والأبحاث الدولية والرحلات الفضائية والمهام المستقبلية المتعلقة بقطاع الفضاء.

السعودية..القصة الكاملة لوصول ريانة برناوي وعلي القرني محطة الفضاء الدولية

4-تخطط الرائدة ريانة برناوي،34 عاما لإجراء بحوث تتعلق بالخلايا الجذعية وسرطان الثدي حيث قامت بها على مدى 9 سنوات قضتها كباحثة في برنامج هندسة الخلايا الجذعية والأنسجة بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض.

5-قالت ريانة برناوي خلال مؤتمر صحفي إنها تتطلع إلى مشاركة تجربتها في محطة الفضاء الدولية عبر روابط فيديو مع الأطفال متشوقة لمشاهدة ردّة الفعل على وجوه الأطفال عندما يشاهدون رواد فضاء من منطقتهم للمرة الأولى.

6- أما رائد الفضاء، علي القرني، يعد ثاني رجل سعوديّ يرتاد الفضاء في المهمة “أكسيوم-2” التي تستغرق مدتها 10 أيام في الفضاء.

7 -في أثناء مهمّتهم في محطة الفضاء الدولية سيجري طاقم الرحلة أكثر من 20 تجربة علمية وتكنولوجية، بما في ذلك دراسة تأثيرات الفضاء على الصحة البشرية، فضلا عن تكنولوجيا الاستمطار.

8- بحسب الهيئة السعودية للفضاء، أهم الخطوات القادمة لرواد الفضاء بتوقيت المملكة: اكتمال مناورة الالتحام مع محطة الفضاء الدولية: الساعة (4:24 م) وفتح باب الكبسولة تحضيرا لنزول الرواد: الساعة (6:13م) وكذلك احتفالية استقبال الرواد في محطة الفضاء الدولية: الساعة (6:45م).

السعودية..القصة الكاملة لوصول ريانة برناوي وعلي القرني محطة الفضاء الدولية

9- كان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس المجلس الأعلى للفضاء، كان قد استقبل رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني، وتمنى لهما التوفيق في الرحلة العلمية وعودة آمنة إلى أرض الوطن، مؤكدا على الآمال الكبيرة المعقودة عليهما كسفيرين وممثلين للوطن في محطة الفضاء الدولية.

10- ووصفت سفيرة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز، نجاح الرحلة العلمية السعودية إلى محطة الفضاء الدولية بـ"الإنجاز العظيم"، معلقا في تصريح لقناة (الإخبارية) السعودية، اليوم الاثنين- "أشعر بالفخر الكبير لحضور إطلاق المهمة الفضائية السعودية خاصة في ظل مشاركة أول امرأة سعودية عربية ومسلمة في هذه المهمة".