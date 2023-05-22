صدى البلد يكشف قائمة الأهلي لمواجهة إنبي في الدوري

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، استعداداً لمواجهة انبي المقرر لها مساء غداً بالدوري.

ودخل الفريق الأحمر معسكر مغلق ليلة المباراة بقائمة شهدت غياب محمود كهربا وحسين الشحات ومحمد عبدالمنعم وأيمن اشرف .

وضمت القائمة مصطفي شوبير ومصطفي مخلوف في حراسة المرمي ومعهم محمد هاني وخالد عبدالفتاح ورامي ربيعه وياسر ابراهيم ومحمود متولي وعلي معلول وحمدي فتحي وعمرو السولية ومروان عطية واليو ديانج واحمد عبدالقادر وبرونو سافيو ومحمد مجدي أفشه وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر وأحمد القندوسي ومحمد شريف وشادي حسين .

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إنبي في الجولة التاسعة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز والمحدد لها مساء غدا