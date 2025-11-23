القابضة لمياه الشرب تناقش اقتصاديات مشروعات التحلية وإدارة التكاليف والمخاطر

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شهد جناح الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في المؤتمر والمعرض الدولي لتكنولوجيا المياه والبنية التحتية – IWWI Cairo 2025، انعقاد جلسة فنية متخصصة بعنوان: “اقتصاديات مشروعات التحلية: إدارة التكاليف، المخاطر، والفرص”.

وشهدت الجلسة حضورًا واسعًا من المختصين والمهتمين بمجال تحلية مياه البحر، نظرًا لأهميتها في مناقشة النماذج العملية لإدارة تكاليف مشروعات التحلية، وآليات تقييم المخاطر، والفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع الحيوي، إضافة إلى تناول رؤى جديدة لتحسين الجدوى الاقتصادية، ومقارنة بين نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) ونماذج التنفيذ الحكومية التقليدية.

واستعرض المتحدثون خلال الجلسة عددًا من المحاور المتقدمة المتعلقة بالتخطيط الاقتصادي لمشروعات التحلية، ومنظومات التشغيل منخفضة التكاليف، وتحديات التمويل، إلى جانب استعراض التجارب المحلية والدولية في تحسين كفاءة مشروعات التحلية ورفع العائد من الاستثمار.

وضمت الجلسة نخبة من المتخصصين والخبراء، حيث تحدث: المهندس عمرو سعودي – مؤسس ورئيس شركة WTCO، مستعرضًا مؤشرات التكلفة العالمية وتأثيرها على السوق المصري.

الدكتور إبراهيم خالد – المستشار الفني للتحلية بالشركة القابضة، متناولًا أحدث النماذج الهندسية والاقتصادية لتقليل تكلفة إنتاج المتر المكعب من المياه المحلاة.

الدكتور جلال الشحات – المشرف على الإدارة العامة للتشغيل والصيانة لمحطات التحلية، والذي استعرض تحديات التشغيل وتأثيرها المباشر على الهيكل الاقتصادي للمحطات.

المهندس محمد رمزي – المشرف على الإدارة العامة للدراسات الفنية والاقتصادية لمشروعات التحلية، والذي قدم رؤية تحليلية حول فرص الاستثمار في مشروعات التحلية المستقبلية ودور الشراكات مع القطاع الخاص.

وأكدت الجلسة على الدور المتنامي الذي تلعبه مشروعات التحلية في خطط الدولة لتحقيق الأمن المائي وتنويع مصادر الإمداد، مشيرة إلى أن التوسع في مشروعات التحلية يستلزم وضع نماذج اقتصادية مبتكرة لضمان الاستدامة المالية، وتعزيز دور التكنولوجيا في خفض التكاليف التشغيلية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار.

كما أكد الحاضرون أهمية دمج التحليل الاقتصادي مع التطوير الفني والهندسي للوصول إلى نماذج تشغيل أكثر كفاءة، وتحقيق التوازن بين التكلفة وجودة الخدمة، بما يدعم توجه الدولة نحو التوسع في الموارد المائية غير التقليدية.

وشهدت الجلسة تفاعلاً كبيرًا من المشاركين، لما حملته من رؤى عملية تقدم حلولًا مباشرة لصناع القرار والباحثين والمستثمرين في قطاع تحلية المياه، مما جعلها واحدة من أبرز الجلسات المتخصصة داخل جناح الشركة القابضة خلال فعاليات IWWI  2025.

