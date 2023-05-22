أبو هميلة: الأحزاب المصرية أكثر من 100 والناس لا تعرف معظمها ويجب دمجها

قال النائب اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، إن تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فريدة فى العالم وفخر للسياسة فى مصر.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الأولى من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول قضايا المحور السياسي فى الحوار الوطني" الأحزاب السياسية".

وأضاف أبو هميلة، أن الأحزاب المصرية عددها كبير أكثر من 100 حزب والناس لاتعرف معظمها فى الشارع، ويجب دمجها فى 40 حزب، وأن يكون هناك تمويل وتعديل القانون حتى يسمح بالدمج والتمويل.

وأكد أبو هميلة، على ضرورة استلهام تجربة التنسيقية حيث يوجد في مجلس النواب 32 نائبا عن التنسيقية لديهم خبرة ووعي كبير في طرح جميع القضايا والملفات والموضوعات المهمة.

أدار الحوار خلال الصالون، مصطفى كريم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى، النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل عضو مجلس الشيوخ، النائب اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، كريم السقا، شاب سياسي وعضو لجنة العفو الرئاسي، النائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فيما يشارك في الجلسة الثانية، الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، المتحدث الرسمي لحزب مصر الحديثة، عبد الناصر قنديل، الأمين العام المساعد لحزب التجمع، المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.