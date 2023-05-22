عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أبو هميلة: الأحزاب المصرية أكثر من 100 والناس لا تعرف معظمها ويجب دمجها

صدى البلد

قال النائب اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، إن تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فريدة فى العالم وفخر للسياسة فى مصر.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الأولى من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول قضايا المحور السياسي فى الحوار الوطني" الأحزاب السياسية".

وأضاف أبو هميلة، أن الأحزاب المصرية عددها كبير أكثر من 100 حزب والناس لاتعرف معظمها فى الشارع، ويجب دمجها فى 40 حزب، وأن يكون هناك تمويل وتعديل القانون حتى يسمح بالدمج والتمويل.

وأكد أبو هميلة، على ضرورة استلهام تجربة التنسيقية حيث يوجد في مجلس النواب 32 نائبا عن التنسيقية لديهم خبرة ووعي كبير في طرح جميع القضايا والملفات والموضوعات المهمة.

 

أدار الحوار خلال الصالون، مصطفى كريم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى، النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل عضو مجلس الشيوخ، النائب اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، كريم السقا، شاب سياسي وعضو لجنة العفو الرئاسي، النائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فيما يشارك في الجلسة الثانية، الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، المتحدث الرسمي لحزب مصر الحديثة، عبد الناصر قنديل، الأمين العام المساعد لحزب التجمع، المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

الأحزاب السياسية الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري الحوار الوطني الشعب الجمهوري النائب تيسير مطر النائب محمد السباعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من المحكمة لصالح مرتضى منصور

لأصحاب المعاشات.. صرف نفقة تعادل معاش 3 أشهر في هذه المواعيد.. تفاصيل

رجل أعمال.. تعرف على حبيب دينا الشربيني الجديد

يهم المواطنين .. أحمد موسى يعلن خبرا سارا علي الهواء

طعنة فى رقبتها.. فنانة شهيرة فى حالة خطرة بالمستشفى

لا نستحق الفوز .. تعليق مثير من خالد الغندور على تعادل الزمالك مع الداخلية

دهسوه 3 مرات بالسيارة| القصة الكاملة لمصرع حفيد فنان شهير على يد رجل أعمال ونجله بالبحيرة

بسبب مباراة الداخلية ..قرار عاجل من الزمالك ضد أوسوريو

ترشيحاتنا

نيوكاسل يتأهل لدوري أبطال أوروبا بتعادله مع ليستر في الدوري الإنجليزي

الانتماء للفلوس.. إعلامي يعلن رحيل نجم الأهلي إلى الدوري القطري

مفاتيح وأصول حسن الخلق.. كيف تعرف عيوب نفسك؟

أسرع 5 سيارات في السوق المصري .. BMW ومرسيدس في المقدمة |صور

الشباب والرياضة: نادي الزمالك أخطرنا بتنفيذ قرار عزل رئيسه

معلومات صادمة.. 10 % من المقاطعات الأمريكية تعاني فقر مستمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مزيل العرق.. استخراج زجاجة زيت شعر من معدة عجوز بالهند

النتيجة مدهشة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول العنب الأحمر ؟

طريقة عمل الأيس كريم بالشكولاتة فى المنزل

للعلاقة الزوجية..ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرنفل مع الحليب ؟

فيديو

سجل حافل من الإنجازات.. حلمي طولان مديرا فنيا لـ سيراميكا كليوباترا

الفنان أحمد فتحي يكشف مآسي عاشها في حياته

تحذير عاجل .. عاصفة شمسية تضرب الأرض بداية من اليوم

هل تعود شهادة 25% من جديد عقب قرارات البنك المركزي ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ