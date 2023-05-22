بايدن يقع في خطأ سياسي كبير.. والسبب سفره العاجل لواشنطن

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، على موعد للقاء شعب بابوا نيو غينيا ، لكنه تخلف ولم يحضر، بعدما كان من المفترض أن يكون أول رئيس أمريكي يزور إحدى دول جزر المحيط الهادئ اليوم الاثنين، لكنه ألغى رحلته وعاد بدلاً من ذلك إلى واشنطن من قمة مجموعة السبع في هيروشيما للتركيز على المشاكل الداخلية، وفق ماذكرت صحف دولية.

رحبت بابوا غينيا الجديدة بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بدلاً من بايدن.

قال مارك براون ، رئيس وزراء جزر كوك وزعيم منتدى جزر المحيط الهادئ: "هذه خيبة أمل عدد من قادة جزرالمحيط الهادئ الذين اتخذوا ترتيبات خاصة للتواجد في بابوا نيو غينيا ".

وكان من المتوقع أن يوقع بايدن اتفاقية أمنية مع رئيس وزراء بابوا نيو غينيا جيمس ميراب، وهو الاتفاق، الذي وقعه بلينكين ووزير دفاع بابوا نيو غينيا الجديدة وين بكري داكي، والذي يمنح القوات الأمريكية إمكانية الوصول إلى المطارات والموانئ في البلاد.

كما تعهدت بتقديم عشرات الملايين من الدولارات لتعزيز التعاون الأمني.

ويقول محللون أن هذا ليس الوقت الذي تترك فيه، أمريكا هذه الدول، في وقت تقاتل فيه واشنطن وبكين من أجل النفوذ في المحيط الهادئ.



تدير الدول الخمس عشرة المستقلة حوالي 20٪ من محيطات العالم.

تم استخدام هذه الطرق البحرية المهمة للغاية في الحرب العالمية الثانية لنقل الإمدادات إلى أستراليا ونيوزيلندا.

تضاءلت المصالح الغربية في المحيط الهادئ بعد الحرب ، لكن الاستثمارات الصينية في المنطقة نمت.

عملت بكين على تعزيز العلاقات مع العديد من الدول الجزرية خلال العقد الماضي ، حيث أرسلت المساعدات والاستثمار في المدارس والطرق والجسور.

عندما وصل بلينكين إلى بورت مورسبي في بابوا نيو غينيا ، كان يقود سيارته على طريق سريع مكون من ستة حارات بنته الصين.

في العام الماضي ، وقعت جزر سليمان اتفاقية أمنية مع بكين ، مما أثار مخاوف من أن الصين قد تبني أول قاعدة عسكرية لها في المنطقة مما سيزيد من نفوذ جيشها بشكل كبير.

وقال مسئولون لبي بي سي إن " العديد من دولنا في المحيط الهادئ لديها علاقات دبلوماسية راسخة مع الصين ، حيث ظلت الصين تسد فجوة في مجال التنمية، وتساعد دول المحيط الهادئ على تحقيق أولوياتها التنموية".