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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور .. حظك اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 : مهمة صعبة

صدى البلد

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، وهو من الأبراج الترابية التي تتسم بالطيبة المفرطة، وحب الخير للغير، لكنه في نفس الوقت عنيد وعصبي إلى أبعد الحدود.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

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توقعات برج الثور وحظك اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023

يذكرك برجك اليوم أنه على الرغم من أن الحياة لا يمكن التنبؤ بها ، إلا أنك تتمتع بالإبداع والقوة للارتقاء فوق كل شيء، سواء كنت تواجه تحديات في الحب أو العمل أو المال أو الصحة ، فإن الموقف الإيجابي والقليل من الابتكار سيقطعان شوطًا طويلاً. 

توقعات برج الثور على الصعيد العاطفي

استخدم إبداعك للتخطيط لموعد خاص أو مفاجأة شريكك بإيماءة مدروسة، يجب أن يحتضن برج الثور العازب روحه المستقلة ويركز على حب الذات والرعاية الذاتية.

توقعات برج الثور صحيا

سوف تكون صحتك جيدة اليوم، ولكن قد يشتكي بعض كبار سكان برج الثور من مشاكل التنفس أو الأرق التي قد تتطلب عناية طبية، يمكن أن يكون هناك أيضًا مشاكل مرتبطة بالرئتين والكلى اليوم.

توقعات برج الثور اليوم مهنيا

قد يكون هناك مشروع أو مهمة صعبة في طريقك اليوم ، لكن لا تدع ذلك يخيفك، ثق في مهاراتك وكن مبدعًا للتوصل إلى حلول مبتكرة، لا تخف من طلب المساعدة أو ارتداد الأفكار من زملائك في العمل.

توقعات برج الثور الفترة المقبلة

من الناحية المالية قد لا تكون لديك مشكلات خطيرة ولكن قد تتطلب منك بعض حالات الطوارئ تقديم مساعدة مالية لأخيك، يمكن أن يكون هناك دخل من مصادر مختلفة سيكون مفيدًا، استثمر في الذهب أو البورصة وأنت تطمح إلى تأمين مالي أفضل في المستقبل. 

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