هل كريم واقي الشمس يبطل الوضوء.. أمين الفتوى يجيب

ما حكم الوضوء مع وجود واقي الشمس سؤال حائر بين كثير من الناس، ورد إلى صفحة دار الإفتاء المصرية، عبر البث المباشر، وأجاب عنه الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلاً: «إن كريمات البشرة لها حالات منها: أن تتوضأ المرأة ثم تضع واقي الشمس بعد الوضوء فهذا صحيح شرعاً وليس فيه شيء لأنه تم بعد انتهاء الوضوء ولم يكون حائلاً يمنع وصول الماء.

وأضاف «شلبي»: «أنه إذا تم وضع واقي الشمس على البشرة قبل الوضوء فله حالتان: «الحالة الأولى: أن يكون غير مانع لوصول الماء إلى البشرة، فهذا لا تأثير له، فتجزئ الطهارة مع وجوده، فهذا لا يمنع صحة الوضوء والغسل.

وتابع: الحالة الثانية: أن يكون الواقي المذكور مانعا من وصول الماء إلى البشرة، أو بعضها، فهذا لا يصح الوضوء مع وجوده، ولا بد من إزالته أولا كي يباشر الماء الجلد، وإلا لم يصح الوضوء ولا الغسل مع وجوده على البشرة.