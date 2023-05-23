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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القباج تنظم حفل استقبال للوفود المشاركة بفعاليات بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية العربية

صدى البلد

نظمت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي حفل استقبال للسادة الضيوف والوفود المشاركة في فعاليات الاجتماع الإقليمي الأول «بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية» والذي تنظمه مصر ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي بالتنسيق مع قطاع الشؤون الاجتماعية "إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب" بجامعة الدول العربية، وتنطلق فعالياته غدا الثلاثاء بمدينة شرم الشيخ، ويقام تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تحت شعار «دعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية».

وشهد حفل الاستقبال حضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، و الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، بالإضافة إلى وفود الـ15 دولة العربية المشاركة في الاجتماع، وقيادات بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية مؤسسات التمويل والمنظمات الحكومية وغير الحكومية في الدول العربية، وممثلي وكلات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وممثلي الوزارات والجهات الشريكة في تنفيذ منظومة الحماية الاجتماعية بمصر.

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