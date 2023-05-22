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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مشاكل كارثية.. تحذير عاجل من الخزانة الأمريكية لـ الكونجرس بشأن أزمة الديون

الخزانة الأمريكية
الخزانة الأمريكية

حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، اليوم الإثنين، رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، من أن تأخير القرار بشأن سقف الدين القومي قد يؤدي إلى مشاكل للشركات ويؤثر سلبًا على التصنيف الائتماني للبلاد.

وقالت يلين، في بيان، "نعلم من الماضي أن الانتظار حتى اللحظة الأخيرة لاتخاذ قرار بشأن سقف الديون يمكن أن يضر بشكل خطير بالأعمال وثقة المستهلك، ويزيد تكلفة الاقتراض قصير الأجل لدافعي الضرائب، ويؤثر سلبًا على التصنيف الائتماني للولايات المتحدة".

وشددت وزيرة الخزانة الأمريكية، على أنه “بدون قرار زيادة سقف الدين القومي، ستواجه العائلات الأمريكية صعوبات، وستتضرر القيادة الأمريكية، وستكون القدرة على حماية مصالح الأمن القومي موضع تساؤل".

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي، إن محادثات سقف الدين مع الرئيس جو بايدن، بناءة لكن لا يوجد اتفاق حتى الآن.

بيان عاجل من النواب الأمريكي بشأن محادثات سقف الدين مع بايدن

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وقال مكارثي، إن الديمقراطيين في واشنطن يتجهون نحو الإنفاق خلال العامين الماضيين، وحان الوقت للتخلص من هذا الأمر.

وكتب مكارثي، في تغريدة علي “تويتر”، “كان الديمقراطيون في واشنطن مدمنين على الإنفاق خلال العامين الماضيين. حان الوقت للتخلص من إدمانهم”.

وأضاف: “الرئيس بايدن ليس لديه سلطة لرفع سقف الديون باستخدام التعديل الرابع عشر. الرئيس قد يتسبب بأزمة اقتصادية ودستورية.. يجب أن يواصل التفاوض مع قيادة الكونجرس لتفادي كلاهما”.

الخزانة الأمريكية الكونجرس ازمة الديون أمريكا رئيس مجلس النواب مكارثي

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