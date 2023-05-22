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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مها نصار: سعيدة باشتراكي في مسلسل تحت الوصاية.. وفريق العمل كان متعاونا

مها نصار
مها نصار

قالت الفنانة مها نصار، إنها لم تكمل دراستها في معهد التمثيل بسبب ظروفها الشخصية لم تسمح بذلك في هذا الوقت، مشيرة إلى أن والدها كان معترض في البداية علي دخولها لمجال الفن، وقامت بدراسة البيزنس بعد الضغط عليها من قبل والدتها.

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مها نصار تكشف عن كواليس مسلسل تحت الوصاية |فيديو

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وأضافت "مها نصار" خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أنها منذ صغرها وهي تريد أن تعمل في مجال الفن وكل من كان يسألها ماذا تريد أن تصبح في المستقبل كانت تجيبه بأنها تريد أن تصبح فنانة مشهورة ولها شأنها الخاص بها.

وتابعت الفنانة مها نصار، أن قامت بالاشتراك في مسلسل "تحت الوصاية" ، موضحة أنها كانت تحب فريق العمل الخاص بهذا العمل الفني الرائع لمشاركتهم الدائمة ومساندتها للنجاح.

الفنانة مها نصار برنامج مساء دي إم سي تحت الوصاية قناة دي إم سي مسلسل تحت الوصاية مجال الفن مها نصار

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