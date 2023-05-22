مها نصار: سعيدة باشتراكي في مسلسل تحت الوصاية.. وفريق العمل كان متعاونا

قالت الفنانة مها نصار، إنها لم تكمل دراستها في معهد التمثيل بسبب ظروفها الشخصية لم تسمح بذلك في هذا الوقت، مشيرة إلى أن والدها كان معترض في البداية علي دخولها لمجال الفن، وقامت بدراسة البيزنس بعد الضغط عليها من قبل والدتها.

وأضافت "مها نصار" خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أنها منذ صغرها وهي تريد أن تعمل في مجال الفن وكل من كان يسألها ماذا تريد أن تصبح في المستقبل كانت تجيبه بأنها تريد أن تصبح فنانة مشهورة ولها شأنها الخاص بها.

وتابعت الفنانة مها نصار، أن قامت بالاشتراك في مسلسل "تحت الوصاية" ، موضحة أنها كانت تحب فريق العمل الخاص بهذا العمل الفني الرائع لمشاركتهم الدائمة ومساندتها للنجاح.