مها نصار تكشف عن كواليس مسلسل تحت الوصاية |فيديو

علقت ‏الفنانة مها نصار على مشاركتها في مسلسل تحت الوصاية وقالت أنها تشرفت بالعمل مع الفنانة منى زكي و تشرفت بالعمل مع المخرج محمد شاكر خضير ومع جميع طاقم العمل وأن ترشيحها لمسلسل تحت الوصاية جاء عن طريق محمد شاكر خضير.

وتابعت مها نصار خلال برنامج "التاسعة"، المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أن المنتج الفني تحدث معها للاستعانة بها في المسلسل ووافقت على الفور بعد علمها أن العمل سيكون مع الفنانة منى زكي وأن طوال عمرها كانت تتمنى العمل مع منى زكي والمخرج محمد شاكر خضير فوافقت قبل قراءة سيناريو مسلسل تحت الوصاية.

قضية مسلسل تحت الوصاية

وأوضحت مها نصار أن بعدما قرأت موضوع المسلسل أحببت الفكرة لأن المسلسل يناقش قضية مهمه جدا والقضية التي ناقشها المسلسل كانت مفاجأة بالنسبة لها وبدأت تقرأ عن الموضوع وقوانين وصاية الأطفال و أنها كانت تتوقع النجاح الكبير لمسلسل تحت الوصاية لكن لم تتوقع هذا الكم من ردود الأفعال الكبير من الناس.