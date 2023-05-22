مات ونجا صديقاه.. انتشال جثة ضحية سقوط سيارة ملاكي في ترعة المريوطية.. صور

نجحت قوات الانقاذ النهري في انتشال جثة شاب ضحية سقوط سيارة في ترعة المريوطية بالبدرشين بعد إنقاذ صديقيه.

وتبين من التحريات أن الجثمان لشاب يدعى احمد نافع من قرية زاوية دهشور، وتم اخطار النيابة العامة وصرحت بدفن جثمانه.

وسقطت صباح اليوم سيارة في ترعة المريوطية داخل سيارة ملاكي وهو ما أسفر عن إصابة شخصين وتمّ استخراجهما بمعرفة الأهالي، وتم البحث عن ثالث مفقود، وتحرر المحضر اللازم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

بداية الواقعة كانت عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من الخدمات المُعينة على الطرق، يفيد بوقوع حادث سير مروري بدائرة مركز شرطة البدرشين، انقلاب سيارة في ترعة المريوطية، ما أسفر عن إصابة شخصين وتمّ استخراجهما بمعرفة الأهالي، وبحثت قوات الإنقاذ النهري عن ثالث مفقود.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتمّ الدفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري لاستخراج جثة الشخص الثالث المفقود، فضلًا عن الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وبإجراء التحريات تبين أنَّ عجلة القيادة اختلت في يد السائق ما أسفر عن انحرافها وسقوطها في الترعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى النيابة العامة التحقيق.