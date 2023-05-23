هل يجوز قضاء صلاة الوتر في الصباح.. اعرف الموقف الشرعي

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه من المستحب للمسلم الذي يواظب على قيام الليل، أن يقضيه إذا تركه بسبب عذر كالمرض وغلبة النوم ونحو هذا.

وأضاف ممدوح، فى إجابته على سؤال « هل لصلاة الوتر قضاء؟»، أن صلاة الوتر من السنن والمستحبات وكان مسلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان له عادة يستديمها فى العبادات فتذهب فإنه يقضيها.

وتابع : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقضي السنن ليس لأنها فرض يقضى إنما يقضيها من أجل المحافظة على ذلك فورد فى الحديث الشريف (( كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة )) فأخذ العلماء من هذا مشروعية قضاء النوافل التى للإنسان فيها استدامة ومواظبة.

قضاء صلاة الوتر

قال الشيخ أبو بكر الشافعي من علماء الأزهر الشريف ، عبر صفحته الرسمية يقول فيه : " تعودت أن أوتر قبل النوم بركعة لكن نمت وفاتني الوتر ، فهل أقضي الوتر في الصباح ؟ .

رد الشيخ أبو بكر قائلا: حسب أقوال للعلماء الأقرب أن يقضيها شفْعًا ، يعني مَنْ كان يُوتِر بواحدة ففاتَهُ الوترُ لعذر فإنه يُقضي الوتر من النهار ركعتين ومن كان يُوتِر بِثلاث فإنه يُقضي الوتر أربع ركعات وهكذا فالنبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُصَلِّي مِنَ الليل إحدى عَشْرةَ ركعةً فصَلَّى بالنهار ثِنْتَيْ عَشْرَةَ ركعةً