عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز قضاء صلاة الوتر في الصباح.. اعرف الموقف الشرعي

صدى البلد

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه من المستحب للمسلم الذي يواظب على قيام الليل، أن يقضيه إذا تركه بسبب عذر كالمرض وغلبة النوم ونحو هذا.

وأضاف ممدوح، فى إجابته على سؤال « هل لصلاة الوتر قضاء؟»، أن صلاة الوتر من السنن والمستحبات وكان مسلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان له عادة يستديمها فى العبادات فتذهب فإنه يقضيها.

وتابع : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقضي السنن ليس لأنها فرض يقضى إنما يقضيها من أجل المحافظة على ذلك فورد فى الحديث الشريف (( كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة )) فأخذ العلماء من هذا مشروعية قضاء النوافل التى للإنسان فيها استدامة ومواظبة.

قضاء صلاة الوتر

قال الشيخ أبو بكر الشافعي من علماء الأزهر الشريف ، عبر صفحته الرسمية يقول فيه : " تعودت أن أوتر قبل النوم بركعة لكن نمت وفاتني الوتر ، فهل أقضي الوتر في الصباح  ؟ .

رد الشيخ أبو بكر قائلا: حسب أقوال للعلماء الأقرب أن يقضيها شفْعًا ، يعني مَنْ كان يُوتِر بواحدة ففاتَهُ الوترُ لعذر فإنه يُقضي الوتر من النهار ركعتين ومن كان يُوتِر بِثلاث فإنه يُقضي الوتر أربع ركعات وهكذا فالنبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُصَلِّي مِنَ الليل إحدى عَشْرةَ ركعةً فصَلَّى بالنهار ثِنْتَيْ عَشْرَةَ ركعةً

صلاة الوتر قضاء صلاة الوتر قضاء النوافل هل أقضي الوتر بعد طلوع الصبح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

320 جنيها خلال ساعات|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

الكرتونة نزلت 40 جنيها| زلزال يضرب أسعار البيض لأول مرة منذ شهور

نزل 6 جنيهات دفعة واحدة|تراجع الدولار في السوق السوداء وهذا سعره بالبنوك

بسبب مباراة الداخلية ..قرار عاجل من الزمالك ضد أوسوريو

تهاني تستغيث من زوجها: مقرف جدا في العلاقة الزوجية

7 ملايين يورو.. عرض مغرٍ للاعب الأهلي من نادٍ أوروبي

أسعار الكهرباء 2023 يوليو المقبل

توضيح عاجل من السلطات السعودية بشأن استقدام العمالة إلى المملكة

ترشيحاتنا

الصين لـ مجموعة السبع: لن تتمكنوا من استغفال العالم وغسل دماغه

أزمة الديون تتصاعد في أمريكا.. شبح الركود والإفلاس يهددان الاقتصاد العالمي |قراءة

إذاعة عبرية تكشف مصدر قلق جيش الاحتلال بالضفة حاليا

لسماع أقوالهم| استدعاء شهود العيان في واقعة العثور على جثة شاب بمدينة نصر

بث مباشر|الرئيس السيسي يفتتح الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية

الرئيس السيسي يفتتح الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية بشرم الشيخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر مفاجأة.. لن تصدق تكلفة إطلالة ياسمين صبري

رقصة بجامعة حكومية تثير جدلا واسعا على السوشيال.. اعرف القصة؟

انخفض إلى هذا الرقم| خسائر الدولار في السوق السوداء مستمرة.. التفاصيل والأسباب

استخدامات أخرى لـ حبوب منع الحمل.. تعالج هذه الأمراض لدى النساء| تفاصيل

فيديو

طليقة سعد الصغير تتهمه وزوجته بالاعتداء عليها.. فيديو جراف

سجل حافل من الإنجازات.. حلمي طولان مديرا فنيا لـ سيراميكا كليوباترا

الفنان أحمد فتحي يكشف مآسي عاشها في حياته

تحذير عاجل .. عاصفة شمسية تضرب الأرض بداية من اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ