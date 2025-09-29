أسامة عرابي: فوز الأهلي بالقمة هي بداية لعودة الأحمر إلى مستواه

تحدث أسامة عرابي نجم فريق الأهلي السابق، عن فوز المارد الأحمر أمام الزمالك، الليلة، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال أسامة عرابي في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "مبروك للأهلي ولاعيبه وجماهيره، الفريق كان يستحق الفوز في القمة".

وأضاف لاعب الأهلي السابق: "فوز الأهلي بالقمة هي بداية الانطلاق للأحمر للعودة إلى مستواه".

واختتم حديثه قائلًا:"دونجا تحمل عبء وسط ملعب الزمالك وهو سبب فقدان الأبيض السيطرة في الشوط الثاني وتراجع الأداء البدني لعبد الله السعيد أثر بشكل سلبي على الزمالك في القمة".