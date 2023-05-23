ملياردير مصري يتبرع بـ 5 ملايين جنيه إسترليني لحزب المحافظين في بريطانيا

كشفت صحيفة الجارديان أن حزب المحافظين في بريطانيا وافق على استقبال تبرع بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني من الملياردير المصري محمد منصور.

أعلن محمد منصور، الذي تولى منصب أمين صندوق المحافظين في ديسمبر، أنه قدم المبلغ للحزب، وهو أكبر تبرع له منذ أكثر من 20 عامًا.

كتب منصور، الذي شغل منصب وزير النقل في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك من 2006 إلى 2009، في صحيفة التليجراف، أنه قدم المال لمساعدة ريشي سوناك، الذي وصفه بأنه "رئيس وزراء قادر للغاية" الذي يفهم الاقتصاد.

محمد منصور هو رئيس شركة منصور جروب التي يمتلكها مع اثنين من أشقائه. وتبرع سابقًا بحوالي 600000 جنيه إسترليني للمحافظين.

التبرع الجديد هو الأكبر لحزب المحافظين منذ أن قدم بول جيتي نفس المبلغ للحزب في عام 2001.

كتب منصور في مقالته: “إن ثقتي برئيس الوزراء هي سبب اعتزازي بكوني أمين خزانة كبير في حزب المحافظين في ديسمبر الماضي. أريد أن أمنحه أفضل فرصة للحصول على فترة ولاية كاملة مدتها خمس سنوات، ولذا فقد تبرعت بمبلغ 5 ملايين جنيه إسترليني لصندوق القتال الانتخابي التابع للحزب.”

وسيؤدي تبرع منصور إلى تعزيز خزائن حزب المحافظين بشكل خاص قبل الانتخابات المتوقعة العام المقبل.