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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سلطات بيلجورود: استهداف مسيرات أوكرانية لعدة مناطق في الإقليم دون وقوع إصابات

صدى البلد

أفادت السلطات في مدينة بيلغورود الحدودية بين اوكرانيا وروسيا باستهداف مسيرات أوكرانية لعدة مناطق في الإقليم دون وقوع إصابات

وأعلنت السلطات الروسية، أمس الاثنين، أن مجموعة "تخريبية" أوكرانية دخلت منطقة بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا، مشيرة إلى أن العمل جارٍ للقضاء عليها، في ظل سلسلة من الهجمات على الأراضي الروسية.

وقال حاكم منطقة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، إن "مجموعة تخريب واستطلاع تابعة للجيش الأوكراني دخلت منطقة غريغورون".

كما أضاف أن "القوات المسلّحة الروسية، إلى جانب حرس الحدود، في روسغفارديا (الحرس الوطني) وجهاز الأمن الفيدرالي الروسي تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتصفية العدو".

من جهته، أشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تم إبلاغه بالتوغّل المستمر للأراضي الروسية من قبل "مخرّبين" من أوكرانيا، معتبراً أن الهجوم يهدف إلى "تحويل الانتباه" عن احتلال باخموت الذي تبنّته موسكو.

وقال دميتري بيسكوف لوكالات الأنباء الروسية "أبلغت وزارة الدفاع وجهاز الأمن الفيدرالي وحرس الحدود الرئيس. يجري العمل لطرد هذه المجموعة التخريبية من الأراضي الروسية والقضاء عليها".

وأضاف "نفهم تماما أن الهدف من هذا العمل التخريبي هو تحويل الانتباه عن باخموت والإقلال من تأثير خسارة الجانب الأوكراني".

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