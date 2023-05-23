شهود عيان: اشتباكات في الخرطوم رغم بدء سريان اتفاق جديد لوقف النار

أفاد شهود عيان في العاصمة السودانية الخرطوم في الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء، بسماع دوي انفجارات وغارات جوية رغم دخول اتفاق جديد لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ رسمياً مساء الاثنين عند الساعة 19.45 بتوقيت غرينيتش

وأفاد سكان في الضواحي الشمالية الشرقية للخرطوم لوكالة فرانس برس عن سماع أصوات اشتباكات بعد موعد بدء وقف النار.

وفي جنوب العاصمة، أفاد سكان عن "سماع أصوات غارات جوية بعد الموعد المحدد للهدنة".



وتم توقيع اتفاق في مدينة جدة السعودية السبت الماضي، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، والدعم السريع التي يرأسها محمد حمدان دقلو، نص على تنفيذ وقف لإطلاق النار لمدة 7 أيام من أجل تسهيل مرور المساعدات الإنسانية.

وتزداد الشكوك حول إمكانية أن تصمد هذه الهدنة، لاسيما أن الطرفين اتفقا سابقاً على ما يقرب من 12 هدنة خرقت كلها بعد دقائق على دخولها حيز التنفيذ.

وخلّف القتال الذي تفجر منذ 15 أبريل الماضي بين الجانبين خسائر فادحة في البنية التحتية، وخرجت معظم المستشفيات عن الخدمة، سواء في الخرطوم أو إقليم دارفور غرب البلاد حيث اشتد القتال أيضاً، وأُجبِر الذين لم يتمكنوا من الفرار من سكان العاصمة البالغ عددهم 5 ملايين نسمة تقريباً على ملازمة منازلهم بلا ماء أو كهرباء.

فيما قُتل أكثر من 860 شخصاً، وأصيب ما لا يقل عن 5287، بحسب منظمة الصحة العالمية، على الرغم من أنه يُعتقد أن العدد الحقيقي للقتلى أعلى من ذلك بكثير.