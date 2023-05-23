المنشآت الفندقية: كارنيه الغرفة الأمني معترف به من شرطة السياحة

تعقد غرفة المنشآت الفندقية جمعيتها العمومية العادية اليوم الثلاثاء ، و المقرر فيه مناقشة عدة بنود هامة أبرزها صندوق إعانة الطوارئ للعمال وحجم المصروفات التي منحتها الغرفة في ظل أوقات عصيبة سابقة عاشتها السياحة في مصر .

وفى ضوء توجه الدولة بميكنة كافة التعاملات بين المواطنين وكافة الأجهزة بالدولة أنشت غرفة المنشآت الفندقية قاعدة بيانات لكافة العاملين بعد الكشف الأمني الدوري عليهم لاستبعاد من لا يصلح من العمل بالمنشآت واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية للحد من الجرائم السياحية.

أوضح تقرير صادر عن غرفة المنشآت الفندقية حصل "صدى البلد" على نسخة منه ، أنه تم التعاقد مع مطابع الشرطة لاستخراج كارنيهات العاملين بالقطاع السياحي المقيدين بقاعدة البيانات الالكترونية لضمان توفير الإجراءات الأمنية اللازمة لعدم تزوير تلك الكارنيهات وطباعة كارنيهات 2022 والعمل بها حتى الان 2023 لحين صدور جديد.

غرفة المنشآت الفندقية

وسرد التقرير أن الغرفة ورد اليها شكاوى من فنادق البحر الأحمر بالمشاكل التى تواجه العاملين بالفنادق والخاصة بكارنيهات الغرفة الأمنية بقاعدة بيانات العاملين من عدم اعتراف الأكمنة بها وسحب البطاقات الشخصية من الموظفين وعلية تواصل اللواء المستشار الأمني للاتحاد المصري للغرف السياحية مع قطاع شرطة السياحة والآثار واجراء عدد من الاجتماعات تضم الجهات الشرطية المختصة للوقوف على تلك المشكلة والانتهاء منها .



أضاف التقرير أن تم التواصل مع اللواء مساعد الوزير مدير امن البحر الأحمر وتم التأكيد على ان كارنيه الغرفة الأمنى هو الكارنيه المعترف به وقد أًدر تعليماته لنجدة المديرية التى أخطرت كافة الأكمنة بذلك .

استكمل التقرير أنه تم البدء بطباعة وتوريد كارنيهات العاملين بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر نظرا لأن كارنيه الغرفة الأمني هو الكارنيه الوحيد المعتمد أمنيا والمعترف به حاليا بديلا عن كارنيه البحث الجنائي وسيتم طباعة باقي المحافظات تباعا.

ووفقا للتقرير بناء على ما سبق تم التوافق على استمرار العمل بكارنيه الغرفة الامني لعام 2022 لحين الانتهاء من استخراج كارنيهات 2023 حتى لا يتم تعطيل العمل بالمنظومة واستمرار نجاحها.