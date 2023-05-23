الزمالك ينجح في الإبقاء على سيف جعفر

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن آخر تطورات ملف تجديد تعاقد النادي مع سيف فاروق جعفر صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي .



وأكد المصدر: إن اللاعب كان بالفعل علي وشك الاقتراب بالرحيل عن نادي الزمالك ، حيث تلقي بعض العروض من الدوري المصري كان نادي بيراميدز وبالدوري السعودي والإماراتية .

وأشار المصدر عن وجود تواصل بين كابتن عبد الواحد السيد ومجلس إدارة نادي الزمالك ، الذي فوض عبد الواحد لإتمام الصفقة وارضاء الاعب ماليا وتقديم عرض مالي جيد لتمديد تعاقده مع نادي الزمالك .

وبالفعل حرص عبد الواحد السيد على التواصل مع اللاعب ووكيله ومن المنتظر حسم أمر التوقيع خلال الساعات القليلة المقبلة والاعلان عن تمديد عقد الاعب ، والاعتذار لنادي بيراميدز .

وأضاف المصدر، أن اللاعب أخطرنا برغبته بالاستمرار مع الزمالك وأن مسألة توقيعه على عقود مبدئية لبيراميدز سيتراجع عنها وسيخطر النادي بهذا الأمر، ومن المنتظر أن يعقد مسئولو الزمالك جلسة مع اللاعب خلال الساعات المقبلة لإنهاء ملف تجديد تعاقده مع النادي