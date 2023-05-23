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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سيناتوران أمريكيان: على كوسوفو تنفيذ اتفاق سلام صربيا قبل الانضمام إلى الناتو

الناتو
الناتو

قال اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيين الذين يزورون بريشتينا الاثنين إنه يتعين على كوسوفو تنفيذ اتفاق سلام بوساطة غربية مع صربيا إذا أرادت تحقيق هدفها المتمثل فى الانضمام إلى الحلف العسكرى للناتو.

حث السناتور الديمقراطي الأمريكي كريس مورفي ، عضو لجنة العلاقات الخارجية ، وغاري بيترز ، عضو لجنة القوات المسلحة ، البلدين على التحرك بسرعة بشأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في مارس بوساطة الاتحاد الأوروبي. إنهم جزء من وفد من الكونغرس يزور البلقان.

وقال مورفي للصحفيين في سفارة الولايات المتحدة في بريشتينا 'الطريق (لكوسوفو) إلى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي يمر عبر اتفاق مع صربيا. هذه حقيقة قاسية.'

كوسوفو ، التي أعلنت استقلالها عن صربيا في عام 2008 ، لم يتم الاعتراف بها كدولة من قبل أربعة أعضاء في الناتو: رومانيا وإسبانيا واليونان وسلوفاكيا.

وقال مورفي إنه يمكن إقناع الأربعة بقبول كوسوفو في الناتو إذا تمت تسوية الخلافات مع صربيا. وقال 'هذا يعتمد على تنفيذ وتنفيذ هذا الاتفاق'.

على الرغم من اتفاق في مارس لتطبيع العلاقات ، لم يكن هناك أي تقدم على الأرض خاصة في شمال كوسوفو حيث لا يزال حوالي 50.000 صربي لا يقبلون إقامة دولة كوسوفو.

واشنطن هي الداعم الرئيسي لكوسوفو ، سياسياً ومالياً. يوجد حاليا حوالي 4000 جندي من الناتو في كوسوفو ، منهم 600 من الولايات المتحدة للحفاظ على السلام الهش.

لا تعترف صربيا وحليفتها التقليدية روسيا باستقلال كوسوفو ، وقد أعاقت موسكو محاولة البلاد لتصبح عضوًا في الأمم المتحدة. لا تزال بلغراد تعتبر كوسوفو جزءًا من أراضيها.

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